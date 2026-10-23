Іван Марчук отримав державну нагороду Австрії від президента

Український художник Іван Марчук. Фото: facebook.com/Ivanmarchukartist

Український художник Іван Марчук став кавалером Австрійського почесного хреста за заслуги в науці та мистецтві. Рішення про нагородження датоване 8 липня поточного року, його ухвалила канцелярія Федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена. Останні роки художник живе й працює у Відні, куди переїхав після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це митець повідомив 23 жовтня у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Рішення про нагороду. Зображення: facebook.com/Ivanmarchukartist

"Ось така НОВИНА! Безмежно вдячний Австрійській республіці за високе пошанування моєї праці!" — написав Марчук.

Чим відомий український художник

Марчук створив авторську техніку живопису "пльонтанізм". Завдяки переплетенню тонких ліній його картини набувають особливої фактури, об'ємності та ефекту світіння.

У 2007 році британська газета The Daily Telegraph включила художника до рейтингу "100 геніїв сучасності".

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В австрійській столиці художник створив серію картин "Віденські рапсодії". На одній із виставок представили 250 його робіт. На початку 2025 року митець також заснував у Відні благодійний фонд для збереження своєї творчої спадщини.

У 2024 році на аукціоні українського мистецтва Goldens у Києві картину Марчука "Зійшов місяць над Дніпром" продали за 300 тисяч доларів США. Це була рекордна сума продажу роботи художника.

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