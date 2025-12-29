Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Юрист раскрыл, куда уходит капитал в miltech и что ищут инвесторы

Юрист раскрыл, куда уходит капитал в miltech и что ищут инвесторы

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 23:11
Деньги в miltech - какие оболочки и инструменты работают
Минометы украинского производства. Фото: Украинская бронетехника

Европейский рынок оборонных и технологий двойного назначения (defense и dual-use) в 2025 году демонстрирует стремительный рост. Капитал все больше концентрируется вокруг специализированных событий и правильно структурированных сделок. В первом полугодии 2025 года частные инвестиции в defense и dual-use в Европе выросли на 26%, а их общий объем почти достиг 946,3 млн евро.

Об этом заявил партнер, руководитель практики международного налогообложения Crowe Mikhailenko Петр Кричун в колонке Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что показал 2025 — спрос на скорость и прозрачность

Инвесторы в оборонные технологии сегодня ищут не только "героические" истории с фронта. Их интересуют простые вещи: скорость закрытия раунда, понятный список владельцев (cap table), один ответственный подписант, прозрачный комплаенс. Фаундеры, в свою очередь, пытаются удержать баланс между гибкостью инструментов, требованиями оборонной цепочки поставок и ограничениями украинской юрисдикции во время войны.

На практике это сводится к трем блокам решений: какой инструмент привлечения выбрать, какую юридическую "оболочку" строить и как вписать экспортный и санкционный комплаенс так, чтобы он не убивал скорость сделки.

Выбор инструмента — дерево решений в живом режиме

Если главный приоритет — скорость на ранней стадии (pre-seed или seed), инвесторы и фаундеры часто выбирают простые сделки без немедленной оценки компании. Самый распространенный вариант — договоры типа SAFE или KISS по англо-американскому праву. Это сделки, где инвестор дает деньги сейчас, а долю получает позже, когда появится полноценный раунд с оценкой бизнеса.

Такие договоры позволяют не "засорять" таблицу собственников мелкими пакетами и быстро закрывать раунд. Для глобального пула ангелов и микрофондов это понятная, почти рефлекторная конструкция.

Впрочем, в сложных оборонных продуктах инвесторы все чаще хотят большего контроля. Им недостаточно короткого SAFE. Они хотят видеть конвертируемый долг — Convertible Note, где есть процентная ставка, верхний предел оценки, дисконт и ковенанты по экспорту, конечному использованию (end-use), обращению данных и "весам" моделей искусственного интеллекта.

Конвертируемый долг дает возможность гибко настраивать экономику сделки и одновременно вписать в документы критические для miltech ограничения: условия экспорта, передачи прав интеллектуальной собственности, движения данных между юрисдикциями. Для hardware и dual-use решений это часто выглядит для инвестора более взрослым и управляемым инструментом, чем "чистый" SAFE.

Украинская специфика добавляет свой слой сложности. Правоприменение классических венчурных инструментов остается неоднородным. Конверты и опционы работают, но значительная часть раундов структурируется под правом США или Великобритании через иностранный холдинг или отдельную компанию под сделку (SPV — special purpose vehicle). К этому добавляются валютные ограничения военного времени и правила трансграничных выплат. Все это нужно честно закладывать в модель денежных потоков еще до разговора с главным инвестором.

Юрисдикции и "оболочки" — как выглядит рабочий конструктор

Когда инструмент выбран, встает вопрос, где именно он "живет" юридически. Для команд с фокусом на США самый частый выбор — корпорация в штате Делавэр (Delaware C-Corp) как материнская компания и украинское ООО как центр разработки. Такая связка хорошо ложится на логику американских фондов, опционных программ для команды (ESOP), будущих вторичных сделок и, главное, государственных контрактов.

Есть важный нюанс: при участии американских инвесторов сразу приходится планировать план контроля над технологиями (Technology Control Plan, TCP). Это набор внутренних правил, которые ограничивают доступ к чувствительным данным и коду для людей из определенных юрисдикций в соответствии с экспортными правилами США (EAR и ITAR).

Для европейского пула инвесторов другая классика — компания в Великобритании (UK Ltd) как материнка и партнерство формата LLP или LP как синдикат под сделку. Под ранние раунды с большим количеством ангелов и несколькими небольшими фондами это удобная конструкция. Банкинг, процедуры борьбы с отмыванием денег (AML), проверка клиентов (KYC) и документация для конвертируемых сделок отработаны годами.

Когда речь о клубных чеках в диапазоне 5-20 млн евро, в игру входят люксембургские структуры. Фонды типа SCSp или RAIF работают как "зонтик" под несколько сделок, позволяя институциональным инвесторам заходить в miltech на привычном для них уровне администрирования и отчетности.

Для решений двойного назначения с европейскими покупателями и миксом грантового финансирования часто удобно строить "легкие" холдинги в Эстонии или Нидерландах (OÜ/BV). Они хорошо интегрируются с платформами соинвестирования и воспринимаются европейскими регуляторами как свои.

Украинское корпоративное право постепенно гармонизируют с европейским — обновленный закон об акционерных обществах движется в правильном направлении. Однако под крупные венчурные сделки большинство оборонных команд продолжает выбирать иностранные холдинги и англосаксонские инструменты, просто потому, что они более предсказуемы для глобальных инвесторов.

Экспорт и санкции — комплаенс как часть истории, а не довесок

После выбора инструмента и "оболочки" на сцену выходит третий игрок — экспортный и санкционный комплаенс. В 2025 году он уже не воспринимается как нечто второстепенное. Для профессионального инвестора отсутствие такой рамки — красный флажок.

Обновленные правила Бюро промышленности и безопасности США (BIS) для категорий 3A090, 4A090 и 4E091 заставляют иначе смотреть на модели и "веса" AI. Фаундеру приходится не только считать уровень технологической готовности (TRL), но и проверять экспортную классификацию (ECCN), правило минимальной доли американских компонентов (de minimis), правило расширенной юрисдикции (FDPR). Чипсеты и модули надо описывать в data room человеческим языком.

В ковенанты стоит закладывать обязанность вести реестр этих классификаций и оперативно сообщать инвесторам об изменениях. Это защищает обе стороны, если регуляции снова обновятся.

При участии американских инвесторов отдельным условием закрытия раунда становится упомянутый TCP. Это не про "галочку в презентации", а про реальные политики: физическую и информационную безопасность, скрининг персонала, обучение команды, логирование доступов к код-базе и дата-хранилищам. В списке условий к закрытию (conditions precedent) все чаще прямо записывают: без утвержденного плана контроля над технологиями раунд не закрывается.

Европейский Союз добавляет свою оптику. Статья 12g Регламента 833/2014 требует так называемую "no-Russia clause" — запрет на реэкспорт чувствительных товаров в Россию и страны-обходчики. Она должна появляться в контрактах с поставщиками и партнерами. Инвесторы настаивают, чтобы эти пункты "протекали" дальше по цепи и подкреплялись правом аудита.

Иначе говоря, экспортный комплаенс перестает быть скучной прикладной юриспруденцией. Он становится частью инвесторской истории: показателем того, насколько команда готова играть по глобальным правилам.

Типичные конфигурации — кто на что идет

Если посмотреть на сделки 2024-2025 годов, вырисовывается несколько повторяющихся шаблонов.

Кейс с американским главным инвестором и тактической аппаратной или программной системой двойного назначения обычно выглядит так. Delaware C-Corp как материнка, украинская ООО как центр разработки, ранний раунд на SAFE, следующий — на конвертируемом долге. Синдикат собирают через отдельную компанию в Делавэре как SPV. Плюсы очевидны: скорость, знакомые документы, готовность к программам поддержки оборонных инноваций вроде DoD, DIU или AFWERX. Минусы тоже очевидны: жесткий экспортный режим, обязательный TCP и постоянный контроль доступов.

Кейс с европейским лид-инвестором на ранней стадии и большим пулом ангелов выглядит иначе. Здесь чаще видим UK Ltd как материнку, синдикат через LLP или LP и инструмент в виде конверта или сделки типа SAFE/KISS. В микс добавляются гранты ЕС или национальных фондов. Преимущество — простая инфраструктура для синдиката и чистый список владельцев. Риск — недооцененный экспортный блок в уставах и инвест-соглашениях.

Клубные чеки 5-20 млн евро под несколько проектов чаще всего заходят через люксембургский фонд SCSp. Под "зонтиком" создаются SPV под отдельные сделки, в портфеле — и украинские "дочки". Это позволяет удовлетворить требования институциональных денег, но требует более дорогой и сложной админки.

Синдикаты и SPV — как не утонуть в админке

Для miltech-сделок синдикаты и SPV давно стали нормой, а не экзотикой. Ключ к здоровой конструкции прост. Информационные права и право докупить долю в следующих раундах (pro-rata) закладываются на уровне SPV, а не каждого отдельного инвестора. Вознаграждение лида (carry) в большинстве кейсов колеблется в пределах 15-20%. Первичный сбор и ежегодная комиссия за администрирование должны быть прозрачными и понятными с первого дня. Положения о принудительной продаже доли (drag-along) и праве присоединиться к продаже (tag-along) логично выносят в инвест-соглашение, чтобы избежать блокировок при экзите.

Отдельный блок — AML/KYC и санкционный фильтр. Для miltech это уже не только регуляторное требование, но и часть репутационного due diligence. Команды, которые приходят с готовыми политиками по отсечению "обходных" денег и прописанным процессом скрининга бенефициаров, выглядят для лидов значительно убедительнее.

Чтобы не утонуть в операционных мелочах, все больше синдикатов пользуются сервисами, которые автоматизируют бэкофис SPV: онбординг инвесторов, электронное подписание, распределения, отчетность. В miltech это не только об удобстве, но и об устойчивости: меньше ручной работы — меньше рисков и "админ-усталости".

Как монетизировать момент — под Defense Tech Valley и подобные события

Ивенты уровня Defense Tech Valley 2025 дают miltech-команде редкое окно: в одном месте одновременно присутствуют фаундеры, фонды, корпоративные игроки, интеграторы и правительственные заказчики. Капитал буквально "гуляет по коридорам".

Чтобы эта возможность не растворилась в визитках, стоит готовиться заранее. Data room должен быть не абстрактным, а сфокусированным под синдикат. В нем — техническая карта с уровнем готовности (TRL и переходы), экспортные классификации и коды (ECCN), черновик плана контроля над технологиями (TCP), реалистичные оффтейки или пилоты, матрица совместимости с военными доктринами ключевых рынков.

На самом событии важно иметь не только "хорошую презентацию", но и понятный фрейм предложения для синдиката с одной линией в каптейбле и четкий график проверок после события на 2-3 недели. Иными словами, команда должна показать, что она готова конвертировать интерес в подписание, а не просто собрать кипу визиток.

30-дневный план действий — чеклист фаундера

  1. Выберите базовую "оболочку" — США или ЕС — под свой пул инвесторов и экспортный режим; подготовьте устав и конструкцию прав с учетом miltech-специфики.
  2. Определите инструмент: SAFE/KISS для максимальной скорости или конвертируемый долг с прописанными ковенантами (экспорт, данные, передача прав интеллектуальной собственности).
  3. Сформируйте рамку для SPV: юрисдикция (британское партнерство LLP/LP, люксембургский SCSp, компания в Делавэре), размер carry, шаблоны дополнительных соглашений, политики KYC.
  4. Заложите экспортный пакет: матрица ECCN, пункт о запрете реэкспорта в Россию в supply-контрактах, черновик TCP, политика доступа к репозиториям и моделям.
  5. Проверьте военные валютные и долговые ограничения в Украине в модели платежей — особенно если планируете конвертируемый долг или другие квазидоходные инструменты.
  6. Под Defense Tech Valley или другой профильный ивент забронируйте индивидуальные встречи, подготовьте терм-шит "на месте" (SAFE или конверт) и краткий список шагов к закрытию сделки.

Главное правило уходящего года — скорость, прозрачность, комплаенс

В 2025-м miltech-капитал идет туда, где собраны три компонента. Быстрые инструменты — понятные для инвестора сделки типа SAFE или конвертируемого долга. Чистая структура — SPV и синдикат, держащие список владельцев одной линией. И вшитый экспортный комплаенс — правила США (EAR, ITAR) и европейские ограничения на реэкспорт.

Команда, которая умеет собрать эти элементы в один рабочий конструктор, сокращает свое время до денег в разы. Она снимает ключевые сомнения лидов еще до того, как те их озвучат, и лучше монетизирует "пиковые" моменты рынка — в частности окна событий вроде Defense Tech Valley.

Напомним, что ранее основатель и управляющий директор Trident Forward, член совещательного совета программы Ukraine Cities Partnership (UCP) Фонда Маршалла США (GMF US) Майкл Друкман заявил, что производство украинского оружия с партнерами ЕС становится серийным благодаря локализации и четким механизмам повторных заказов.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями международных и украинских инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций расширение сотрудничества в оборонном секторе.

оружие инвестиции оборонная сфера оборонные технологии инвестиции в оборону
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации