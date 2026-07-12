Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Юлия Свириденко займет новую должность: что о ней известно

Юлия Свириденко займет новую должность: что о ней известно

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 17:44
Юлия Свириденко: биография, карьера и назначение на новую должность
Юлия Свириденко. Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 июля, предложил Юлии Свириденко возглавить новое направление. Она занимает должность премьер-министра с 17 июля 2025 года.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Юлии Свириденко.

Юлия Свириденко — биография

Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове в семье государственных служащих. Ее отец работал в местном отделении Антимонопольного комитета Украины, а мать была сотрудницей областного совета.

Юлія Свириденко
Выступление Юлии Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

В 2008 году она с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, получив степень магистра по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности". В том же году продолжила образование, поступив в аспирантуру этого же университета по направлению "Экономика и управление национальным хозяйством".

Свою профессиональную деятельность начала в частном секторе в качестве экономиста и специалиста по финансовому контролю. Важным этапом стал 2011 год, когда ее назначили главой постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китай).

Читайте также:

Впоследствии работала на руководящих должностях в украинско-испанском предприятии "Сидко Украина" (переработка органической продукции, производство кормов).

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

В 2015 году вернулась на государственную службу в качестве советника, а впоследствии — руководителя Департамента экономического развития Черниговской ОГА.

В 2018 году заняла должность первого заместителя председателя Черниговской ОГА, а с июля по ноябрь 2018 года временно исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.

В период с сентября 2019 по декабрь 2020 года работала в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства — сначала в качестве заместителя министра, а с июля 2020 года — в качестве первого заместителя.

Премʼєрка Юлія Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

С 22 декабря 2020 года — заместитель главы Офиса Президента Украины.

А 4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины.

С 27 июня 2025 года — заместитель председателя Совета по вопросам поддержки предпринимательства, консультативно-совещательного органа при президенте.

14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Свириденко на должность главы правительства. А 17 июля 2025 года Верховная Рада Украины 262 голосами "за" поддержала ее назначение, после чего был сформирован новый состав Кабинета Министров Украины.

Виступ Юлії Свириденко
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Среди наград Юлии Свириденко — почетная грамота Кабинета Министров Украины, которую она получила в 2020 году. В 2023 году ее включили в список Time 100 Next как одну из четырёх украинок, отмеченных среди новых лидеров, влияющих на мир. А уже в 2025 году она заняла третье место в категории "Политики" рейтинга "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".

Как писали Новини.LIVE, Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабинета министров в рамках корректировки политического курса государства. В этом контексте он предложил Свириденко возглавить новое направление.

А по информации народного депутата Ярослава Железняка, Свириденко может стать послом Украины в США. Кроме того, он развеял слухи о том, что в Кабмине произошел скандал.

Украина политики Юлия Свириденко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации