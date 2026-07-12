Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Юлія Свириденко очолить нову посаду: що про неї відомо

Юлія Свириденко очолить нову посаду: що про неї відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 17:44
Юлія Свириденко: біографія, кар’єра та призначення на нову посаду
Юлія Свириденко. Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 липня, запропонував Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Вона обіймає посаду премʼєр-міністерки з 17 липня 2025 року. 

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко — біографія

Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові в родині держслужбовців. Її батько працював у місцевому відділенні Антимонопольного комітету України, а мати була співробітницею обласної ради.

Юлія Свириденко
Виступ Юлії Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

У 2008 році вона з відзнакою завершила навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті, здобувши ступінь магістра за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності". Того ж року продовжила освіту, вступивши до аспірантури цього ж університету за напрямом "Економіка та управління національним господарством".

Свою професійну діяльність розпочала у приватному секторі як економістка та фахівчиня з фінансового контролю. Важливим етапом став 2011 рік, коли її призначили головою постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китай).

Читайте також:

Згодом працювала на керівних посадах в українсько-іспанському підприємстві "Сідко Україна" (переробка органічної продукції, виробництво кормів).

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

У 2015 році повернулася на держслужбу як радниця, а згодом — керівниця Департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА.

У 2018 році обійняла посаду першої заступниці голови Чернігівської ОДА, а з липня по листопад 2018 року тимчасово виконувала обов'язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Упродовж вересня 2019 — грудня 2020 працювала у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — спочатку як заступниця міністра, а з липня 2020 року — як перша заступниця.

Премʼєрка Юлія Свириденко
Премʼєрка Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

З 22 грудня 2020 року — заступниця голови Офісу Президента України.

А 4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першою віцепрем'єр-міністеркою — міністеркою економіки України.

З 27 червня 2025 року — заступник голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові.

14 липня 2025 року Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Свириденко на посаду голови уряду. А 17 липня 2025 року Верховна Рада України 262 голосами "за" підтримала її призначення, після чого було сформовано новий склад Кабінету Міністрів України.

Виступ Юлії Свириденко
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Серед відзнак Юлії Свириденко — почесна грамота Кабінету Міністрів України, яку вона отримала у 2020 році. У 2023-му її включили до списку Time 100 Next як одну з чотирьох українок, відзначених серед нових лідерів, що впливають на світ. А вже у 2025 році вона посіла третє місце в категорії "Політики" рейтингу "100 найвпливовіших українців" за версією журналу "Фокус".

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив про намір оновити склад Кабінету Міністрів у межах коригування політичного курсу держави. У цьому контексті він запропонував Свириденко взяти на себе керівництво новим напрямом.

А за інформацією нардепа Ярослава Железняка, Свириденко може стати послом України в США. Крім того, він розвіяв чутки про те, що у Кабміні стався скандал.

Україна політики Юлія Свириденко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації