Италия и Турция поддержали инициативу по 30-дневному перемирию

Джорджа Мелони. Фото: northeastlivetv.com

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони поддержала идею касательно мирных переговоров между РФ и Украиной. По ее мнению, россияне должны прекратить огонь минимум на 30 дней.

Об этом говорится на сайте правительства Италии.

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Во вторник, 13 мая, Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили дипломатические перспективы и подтвердили, что стремятся, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир. Мелони поблагодарила турецкого лидера за то, что его страна помогает решать конфликт путем переговоров.

"Она (Мелони, — Ред.) также подтвердила свои ожидания, что Россия, как и Украина, также положительно отреагирует на приглашение к переговорам на высшем уровне и согласится на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона активно готовится к переговорам, которые состоятся в Стамбуле 15 мая. По его мнению, разговор нужно вести лично с Путиным.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп надеется на положительный результат переговоров. Кроме того, он отметил, что американская делегация тоже отправится в Стамбул.