Італія та Туреччина підтримали ініціативу щодо 30-денного перемир'я

Джорджа Мелоні. Фото: northeastlivetv.com

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею щодо мирних переговорів між РФ та Україною. На її думку, росіяни мають припинити вогонь щонайменше на 30 днів.

Про це йдеться на сайті уряду Італії.

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У вівторок, 13 травня, Джорджа Мелоні та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови обговорили дипломатичні перспективи та підтвердили, що прагнуть, аби в Україні настав справедливий і тривалий мир. Мелоні подякувала турецькому лідеру за те, що його країна допомагає вирішувати конфлікт шляхом переговорів.

"Вона (Мелоні, — Ред.) також підтвердила свої очікування, що Росія, як і Україна, також позитивно відреагує на запрошення до переговорів на найвищому рівні та погодиться на повне й безумовне 30-денне припинення вогню", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українська сторона активно готується до перемовин, які відбудуться у Стамбулі 15 травня. На його думку, розмову потрібно вести особисто з Путіним.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп сподівається на позитивний результат переговорів. Крім того, він зазначив, що американська делегація теж вирушить до Стамбула.