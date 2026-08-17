ISW: Украина приостановила работу 7 из 10 центров Wildberries

Россияне возле разрушенного магазина Wildberries. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украина продолжает кампанию ударов по крупным логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries, семь из десяти крупнейших центров которого уже прекратили работу после атак. По мнению аналитиков ISW, удары усиливают давление на российскую экономику и создают дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Большинство крупнейших складов Wildberries выведены из строя

В ISW считают, что Украина системно наносит удары по российской военно-промышленной и логистической инфраструктуре, пытаясь вывести из строя объекты, которые могут быть задействованы для обеспечения армии РФ.

По оценке аналитиков, с июля по середину августа под украинские удары попали семь из десяти крупнейших логистических центров Wildberries в России. После атак все они приостановили работу, что существенно затруднило функционирование логистической сети компании.

Последней целью стал крупный склад в Коледино Московской области площадью около 250 тысяч квадратных метров. После атаки 16 августа на территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар.

Горящий 7-й из 10 складов Wildberries. Фото: Reuters

В Wildberries подтвердили возгорание на объекте и сообщили о необходимости перестроить часть логистических процессов из-за последствий атаки.

Пожар в России. Фото: Reuters

Факт удара по складу также подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что объект расположен в Подольском городском округе, в состав которого входит Коледино.

Удар по комплексу в Домодедово

В ночь на 16 августа под удар также попал крупный логистический комплекс "Северное Домодедово" в Московской области.

В ISW обратили внимание на позицию украинской стороны относительно причин атак на объекты Wildberries.

Украина утверждает, что через сеть Wildberries российским военным могут поступать детали для дронов, навигационные системы и другие товары, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сфере.

Именно привлечение коммерческой логистической системы к обеспечению потребностей армии РФ делает соответствующие объекты важными с точки зрения военной инфраструктуры и объясняет нанесение ударов по ним.

Каковы последствия атаки для России

По оценке Reuters, в начале августа украинские удары уже привели к уничтожению как минимум пятой части складских площадей Wildberries. Тогда речь шла о не менее 1,18 миллиона квадратных метров разрушенной инфраструктуры.

В то же время после этой оценки Украина продолжила атаки на логистические объекты компании, поэтому масштаб потерь Wildberries мог увеличиться.

В ISW отмечают, что последствия таких ударов выходят за рамки проблем самой компании и ее продавцов. Удары по крупным логистическим центрам создают дополнительные трудности для российской экономики и одновременно увеличивают нагрузку на систему ПВО РФ.

Аналитики также обратили внимание на способность Украины повторно наносить удары по крупным тыловым объектам России. По их мнению, тот факт, что РФ не смогла защитить ряд крупнейших логистических центров Wildberries, свидетельствует о недостатке возможностей для прикрытия всей тыловой инфраструктуры.

Продолжительная украинская кампания против логистических центров Wildberries демонстрирует уязвимость российского тыла и вынуждает Москву распределять ограниченные ресурсы противовоздушной обороны между всё большим количеством потенциальных целей.

Новини.LIVE сообщали, что украинские киберспециалисты провели атаку на цифровые системы российского маркетплейса Wildberries, который является одним из крупнейших участников онлайн-торговли в РФ. В результате операции в работе информационных систем компании возникли масштабные сбои, из-за которых пользователи столкнулись с перебоями при обслуживании и проведении платежей.

Новини.LIVE писали, что массированные удары Сил обороны Украины по логистическим объектам Wildberries на территории России привели к масштабному сокращению складских мощностей компании. По предварительным оценкам, уничтожено около трети инфраструктуры — не менее 12 крупных логистических хабов. Экономисты оценивают нанесенный ущерб как чрезвычайно значительный — его масштаб можно сравнить с годовыми бюджетами отдельных российских регионов.