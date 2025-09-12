Видео
Видео

Историк-украинист Снайдер получил премию Стуса — это надо читать

Историк-украинист Снайдер получил премию Стуса — это надо читать

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 06:49
Тимоти Снайдер, которого рекомендует историк Виталий Дрибница, получил премию Стуса в Киеве
Американский историк-украинист Тимоти Снайдер. Фото: Викимедиа

В Киеве в пространстве украинского ПЕН 11 сентября состоялась торжественная церемония награждения Премией имени Василия Стуса. Ее получил уникальный американский историк-украинист Тимоти Снайдер, книги которого, особенно "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" рекомендует самый популярный исторический блогер Виталий Дрибница (Vox Veritatis).

О событии сообщили в самом ПЕН-клубе.

Читайте также:

Кто такой Тимоти Снайдер

Это профессор истории Йельского университета, который не является этническим украинцем, но всего за год изучил украинский язык. Тимоти Снайдер, известный исследователь истории Центральной и Восточной Европы, в частности Украины, получил награду за свой выдающийся вклад в освещение исторических событий и борьбу с тоталитарными режимами.

В октябре 2022 года он присоединился к амбассадорам фандрейзинговой платформы UNITED24. В ноябре того же года запустил сбор на систему противодействия дронам для Киева, а уже в феврале 2023 года собрал нужную сумму — один миллион 268 тысяч 196 долларов.

Также Тимоти Снайдер уже собрал более двух миллионов 347 тысяч 900 долларов на инновационную украинскую систему сенсоров "Безопасное небо", которая позволяет отслеживать вражеские цели в небе и прогнозировать их маршрут.

Какую книгу Тимоти Снайдера стоит прочитать

Все работы и монографии профессора Снайдера являются прекрасным примером популяризации истории. Но среди них особой для украинцев будет именно "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным".

В ней описывается вся тяжелая историческая судьба Украины, ее героев за независимость, оказавшихся на пути двух тиранов двадцатого столетия.

Ранее мы сообщали, что Тимоти Снайдер участвовал в адвокационном забеге Run for Freedom за освобождение военных и гражданских украинцев из плена. Для поддержки пленных украинцев он пробежал десять километров.

А Владимир Зеленский лично встретился и поблагодарил Тимоти Снайдера за сбор больших средств для нужд нашего государства и его граждан.

