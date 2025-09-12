Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Історик-україніст Снайдер отримав премію Стуса — це треба читати

Історик-україніст Снайдер отримав премію Стуса — це треба читати

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 06:49
Тімоті Снайдер, якого рекомендує історик Віталій Дрібниця, отримав премію Стуса у Києві
Американський історик-україніст Тімоті Снайдер. Фото: Вікімедіа

У Києві у просторі українського ПЕН 11 вересня відбулася урочиста церемонія нагородження Премією імені Василя Стуса. Її отримав унікальний американський історик-україніст Тімоті Снайдер, книжки якого, особливо "Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним" рекомендує найпопулярніший історичний блогер Віталій Дрібниця (Vox Veritatis).

Про подію повідомили у самому ПЕН-клубі.

Реклама
Читайте також:

Хто такий Тімоті Снайдер

Це професор історії Єльського університету, який не є етнічним українцем, але лише за рік вивчив українську мову. Тімоті Снайдер, відомий дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема України, отримав нагороду за свій видатний внесок у висвітлення історичних подій та боротьбу з тоталітарними режимами.

У жовтні 2022 року він приєднався до амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED24. У листопаді того ж року запустив збір на систему протидії дронам для Києва, а вже в лютому 2023 року зібрав потрібну суму — один мільйон 268 тисяч 196 доларів.

Також Тімоті Снайдер вже зібрав понад 2 347 900 доларів на інноваційну українську систему сенсорів "Безпечне небо", яка дозволяє відстежувати ворожі цілі в небі та прогнозувати їхній маршрут.

Яку книжку Тімоті Снайдера варто прочитати

Всі роботи та монографії професора Снайдера є чудовим прикладом популяризації історії. Але серед них визначною для українців буде саме "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним".

В ній описується вся важка історична доля України, її героїв за незалежність, що опинились на шляху двох тиранів двадцятого сторіччя. 

Раніше ми повідомляли, що Тімоті Снайдер брав участь в адвокаційному забігу Run for Freedom за звільнення військових і цивільних українців з полону. Задля підтримки полонених українців він пробіг десять кілометрів.

А Володимир Зеленський особисто зустрівся та подякував Тімоті Снайдеру за збір великих коштів для потреб нашої держави та її громадян.

освіта премія книги історія література Василь Стус
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації