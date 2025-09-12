Тімоті Снайдер, якого рекомендує історик Віталій Дрібниця, отримав премію Стуса у Києві

Американський історик-україніст Тімоті Снайдер. Фото: Вікімедіа

У Києві у просторі українського ПЕН 11 вересня відбулася урочиста церемонія нагородження Премією імені Василя Стуса. Її отримав унікальний американський історик-україніст Тімоті Снайдер, книжки якого, особливо "Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним" рекомендує найпопулярніший історичний блогер Віталій Дрібниця (Vox Veritatis).

Про подію повідомили у самому ПЕН-клубі.

Реклама

Читайте також:

Хто такий Тімоті Снайдер

Це професор історії Єльського університету, який не є етнічним українцем, але лише за рік вивчив українську мову. Тімоті Снайдер, відомий дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема України, отримав нагороду за свій видатний внесок у висвітлення історичних подій та боротьбу з тоталітарними режимами.

У жовтні 2022 року він приєднався до амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED24. У листопаді того ж року запустив збір на систему протидії дронам для Києва, а вже в лютому 2023 року зібрав потрібну суму — один мільйон 268 тисяч 196 доларів.

Також Тімоті Снайдер вже зібрав понад 2 347 900 доларів на інноваційну українську систему сенсорів "Безпечне небо", яка дозволяє відстежувати ворожі цілі в небі та прогнозувати їхній маршрут.

Яку книжку Тімоті Снайдера варто прочитати

Всі роботи та монографії професора Снайдера є чудовим прикладом популяризації історії. Але серед них визначною для українців буде саме "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним".

В ній описується вся важка історична доля України, її героїв за незалежність, що опинились на шляху двох тиранів двадцятого сторіччя.

Раніше ми повідомляли, що Тімоті Снайдер брав участь в адвокаційному забігу Run for Freedom за звільнення військових і цивільних українців з полону. Задля підтримки полонених українців він пробіг десять кілометрів.

А Володимир Зеленський особисто зустрівся та подякував Тімоті Снайдеру за збір великих коштів для потреб нашої держави та її громадян.