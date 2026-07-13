Историческое соглашение: Зеленский заявил о получении лицензий на производство Patriot

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении важной договоренности с президентом США Дональдом Трампом относительно лицензий на производство Patriot. Страны уже работают над реализацией этого исторического соглашения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Соглашение Украины и США о Patriot

"Мы с президентом Трампом достигли важной договоренности о лицензиях на производство систем Patriot. Наши команды сейчас работают над реализацией этой действительно исторической политической договоренности. Мы очень долго работали над этим", — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина продолжает курс на укрепление многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Он подчеркнул, что чем разнообразнее будут средства защиты, тем сложнее России будет создавать угрозы безопасности Украины и всей Европы.

Глава государства также призвал ускорить работу не только над системами «Патриот», но и над другими современными комплексами ПВО, в частности SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а также над украинским проектом FREYJA.

"Я убежден, что Европа способна обеспечить себе достаточную защиту от любой баллистической угрозы. А еще Европа способна вносить весомый вклад в глобальную безопасность", — подытожил Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, во время встречи с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля Дональд Трамп заявил, что США могут разрешить Украине производить Patriot. Он считает, что Украина способна быстро освоить производство этого высокотехнологичного оружия.

В то же время Сергей Бескрестнов ("Флеш") сказал, что производство ракет Patriot в Украине может занять более года. По словам советника Минобороны, именно продолжительность подготовки производства является главным вызовом в реализации такого проекта.