Билеты Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian и Volotea могут резко подорожать — Испания ввела штрафы против лоукостеров

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: Wikimedia by Michael Oldfield

Испания оштрафовала бюджетные авиакомпании Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian и Volotea на 179 миллионов евро. Лоукостеры были наказаны за злоупотребления, включая дополнительную плату за ручную кладь или за резервирование мест рядом для некоторых категорий пассажиров.

Об этом пишет Politico со ссылкой на данные испанского министерства по делам потребителей.

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Испания оштрафовала лоукостеры

В сообщении министерства говорится, что Ryanair оштрафовали на 107 миллионов евро, а Vueling и easyJet — на 39 и 29 миллионов евро соответственно. Norwegian и Volotea были оштрафованы менее чем на два миллиона евро каждый.

Авиакомпании были оштрафованы за дополнительные сборы за провоз ручной клади в салоне и за резервирование мест рядом для несовершеннолетних и нуждающихся в поддержке.

По мнению испанских властей, злоупотребления со стороны авиакомпаний также включают и запрет наличных платежей в аэропортах страны, взыскание с пассажиров сборов за печать посадочных талонов, а также отсутствие информации и нечеткость цен.

Решение испанских властей также запрещает авиакомпаниям продолжать действия, за которые они получили штрафы.

Авиакомпаниям дали два месяца, чтобы обжаловать решение, прежде чем штрафы вступят в силу.

Каждый штраф был рассчитан на основе "незаконной прибыли", полученной каждой авиакомпанией от этих действий.

Самолет easyJet. Фото: istockphoto

Реакция авиакомпаний

Руководитель Ryanair Майкл О'Лири заявил, что штрафы были "незаконными" и "безосновательными", добавив, что он обжалует дело и передаст его судам ЕС.

"Ryanair на протяжении многих лет использовала комиссию за багаж и плату за регистрацию в аэропорту, чтобы изменить поведение пассажиров, и таким образом мы предоставляем потребителям эту экономию в виде более низких тарифов", — сказал он.

Самолет Volotea. Фото: Pedro Aragão

Easyjet и Norwegian заявили, что также подадут апелляцию на это решение.

Апелляцию планирует подать и Испанская ассоциация авиаперевозчиков, она назвала решение министерства "чепухой", утверждая, что штраф нарушает правила свободного рынка ЕС.

Генеральный секретарь министерства по делам потребителей и азартных игр Андрес Барраган защитил штрафы, заявив, что решение правительства базируется на законодательстве Испании и ЕС.

"Брать 20 евро только за распечатку посадочного талона в аэропорту является злоупотреблением, это то, чего никто не хочет", — сказал он в программе BBC World Business Report.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подвергла критике решение Испании, назвав его незаконным и антипотребительским. Ассоциация утверждает, что этот шаг нарушает свободу ценообразования в ЕС, ущемляет выбор потребителей и подрывает модели бюджетных авиакомпаний.

Самолет Norwegian. Фото: пресс-служба авиакомпании

Как это повлияет на пассажиров

Глава отраслевой группы ALA заявил Хавьер Гандара заявил, что решение министерства негативно повлияет на испанскую туристическую отрасль, поскольку авиакомпании будут вводить плату за "ненужные" пассажирам услуги, чтобы компенсировать убытки. Это значит, что пассажиры будут платить за билет больше, чем было раньше.

Самолет Vueling. Фото: simpleflying.com

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