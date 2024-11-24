Квитки Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian і Volotea можуть різко здорожчати — Іспанія ввела штрафи проти лоукостерів

Літкак авіакомпанії Ryanair. Фото: Wikimedia by Michael Oldfield

Іспанія оштрафувала бюджетні авіакомпанії Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian і Volotea на 179 мільйонів євро. Лоукостери були покарані за зловживання, включаючи "додаткову плату за ручну поклажу або за резервування місць поруч для деяких категорій пасажирів.

Про це пише Politico з посиланням на дані іспанського Міністерства у справах споживачів.

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У повідомленні міністерства вказано, що Ryanair оштрафували на 107 мільйонів євро, а Vueling і easyJet – на 39 і 29 мільйонів євро відповідно. Norwegian і Volotea були оштрафовані менше ніж на два мільйони євро кожен.

Авіакомпанії були оштрафовані за додаткові збори за провезення ручної поклажі в салоні та за резервування місць поруч для неповнолітніх і осіб, які потребують підтримки.

На думку іспанської влади, зловживання з боку авіакомпаній також включають заборону готівкових платежів в аеропортах країни, стягнення з пасажирів зборів за друк посадкових талонів, а також відсутність інформації та нечіткість цін.

Рішення іспанської влади також забороняє авіакомпаніям продовжувати дії, за які ті отримали штрафи.

Авіакомпанії матимуть два місяці, щоб оскаржити рішення, перш ніж штрафи набудуть чинності.

Кожен штраф був розрахований на основі "незаконного прибутку", отриманого кожною авіакомпанією від цих дій.

Літак easyJet. Фото: istockphoto

Реакція авіакомпаній

Керівник Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що штрафи були "незаконними" та "безпідставними", додавши, що він оскаржить справу та передасть її до судів ЄС.

"Ryanair протягом багатьох років використовувала комісію за багаж і плату за реєстрацію в аеропорту, щоб змінити поведінку пасажирів, і таким чином ми надаємо споживачам цю економію у вигляді нижчих тарифів", — сказав він.

Літак Volotea. Фото: Pedro Aragão

Easyjet і Norwegian заявили, що також подадуть апеляцію на це рішення.

Апеляцію планує подати і Іспанська асоціація авіаперевізників. Там назвали рішення міністерства "нісенітницею", стверджуючи, що штраф порушує правила вільного ринку ЄС.

Генеральний секретар міністерства у справах споживачів та азартних ігор Андрес Барраган, захистив штрафи, заявивши, що рішення уряду базується на законодавстві Іспанії та ЄС.

"Брати 20 євро лише за роздруківку посадкового талону в аеропорту є зловживанням, це те, чого ніхто не хоче", — сказав він у програмі BBC World Business Report.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) розкритикувала рішення Іспанії, назвавши його незаконним та антиспоживчим. Асоціація стверджує, що цей крок порушує свободу ціноутворення в ЄС, обмежує вибір споживачів і підриває моделі бюджетних авіакомпаній.

Літак Norwegian. Фото: пресслужба авіакомпанії

Як це вплине на пасажирів

Голова галузевої групи ALA заявив Хав'єр Гандара заявив, що рішення міністерства негативно вплине на іспанську туристичну галузь, оскільки авіакомпанії вводитимуть плату за "непотрібні" пасажирам послуги, щоб компенсувати збитки. Це значить, що пасажири платитимуть за квиток більше, ніж було раніше.Лі

Літак Vueling. Фото: simpleflying.com

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Тимчасом до кінця січня 2025 року Україна планує відновити авіасполучення. Для польотів літаків буде потрібне страхове покриття на мільйони доларів.