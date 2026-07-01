Ирландия начинает председательствовать в Совете Европы

Флаги Совета Европы и Украины. Фото иллюстративное: coe.int

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В среду, 1 июля, Ирландия официально начала своё шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза. На организацию этой работы страна планирует потратить рекордную сумму — почти 300 миллионов евро. Это как минимум втрое больше, чем потратили её предшественники, Кипр и Дания.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Безопасность и масштабные саммиты

По данным издания Politico, большую часть ирландского бюджета — 125 миллионов евро — направят на работу полиции и меры безопасности. Страна, которую долгое время считали слабой в оборонном плане, существенно усиливает защиту перед визитами европейских лидеров. В частности, правительство активно инвестирует в системы борьбы с дронами. Поводом для этого стал прошлогодний инцидент, когда во время визита президента Украины Владимира Зеленского в воздушном пространстве Ирландии были замечены чужие беспилотники.

Для сравнения: Кипр, возглавлявший Совет ЕС в первой половине года, рассчитывал уложиться в 95 миллионов евро. Дания, председательствовавшая до него, потратила около 80 миллионов. Впрочем, в отличие от соседей, Ирландия готовится к более масштабному событию: в ноябре она будет принимать саммит Европейского политического сообщества, на который съедутся лидеры 47 государств. Всего за полгода в стране планируется провести более 250 различных официальных встреч и мероприятий.

Эксперты отмечают, что нынешние расходы Ирландии колоссальны, если сравнивать с её предыдущим председательством в 2013 году. Тогда страна жестко экономила и потратила чуть более 40 миллионов евро. В то же время аналитики предупреждают: если возникнут непредвиденные угрозы, например масштабные кибератаки, итоговая сумма расходов может стать еще больше.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента Украины сообщал, что Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Глава государства поблагодарил Берсе за поддержку украинского народа. Кроме того, он вручил чиновнику орден "За заслуги" I степени.

Также Новини.LIVE со ссылкой на МИД писал о встрече генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Политики обсудили ситуацию на поле боя и в энергетике Украины после российских ударов. Особое внимание уделили вопросам дальнейшего сотрудничества.