Иран не планирует проводить переговоры с США в Нью-Йорке

Представители Ирана на Генеральной Ассамблее ООН. Скриншот: трансляция заседания

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время пребывания в Нью--Йорке для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили, что на фоне сообщений о возможных контактах между Тегераном и Вашингтоном позиции иранской стороны уже переданы американцам через Катар и в настоящее время ожидается ответ США.

Об этом сообщает IRNA, передает Новини.LIVE.

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Позиция Ирана

Источник, близкий к иранской делегации при ООН, опроверг противоречивые сообщения о возможных переговорах между Ираном и США в Нью-Йорке.

"Соображения и позиции Исламской Республики Иран были четко и недвусмысленно переданы американской стороне в минувший вторник через катарского посредника, и Иран ожидает ответа американской стороны", — сообщил анонимный источник.

По словам представителя иранской стороны, нового раунда контактов с Вашингтоном в планах делегации нет. Министр иностранных дел Аббас Арагчи должен вернуться в Иран во вторник, 29 сентября, после завершения запланированных мероприятий.

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Масуд Пезешкиан и Аббас Арагчи прибыли в Нью-Йорк для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общие дебаты сессии проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября 2026 года.

Что предшествовало

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вице-президент США Джей Ди Венс анонсировал переход войны с Ираном в "совершенно иную фазу" уже через несколько месяцев. Политик согласился с президентом США Дональдом Трампом, который связывал возможное завершение нынешней фазы конфликта с периодом после промежуточных выборов.

Также Новини.LIVE писали, что Национальная иранская нефтяная компания NIOC объявила об обнаружении газового месторождения Takhteh в провинции Фарс. По оценке экспертов, экономическая ценность объекта может достигать около 45 миллиардов долларов США.