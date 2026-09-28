Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Иран опроверг сообщения о переговорах с США в Нью-Йорке

Иран опроверг сообщения о переговорах с США в Нью-Йорке

Ua ru
28 сентября 2026 07:36
Иран не планирует проводить переговоры с США в Нью-Йорке
Представители Ирана на Генеральной Ассамблее ООН. Скриншот: трансляция заседания

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время пребывания в Нью--Йорке для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявили, что на фоне сообщений о возможных контактах между Тегераном и Вашингтоном позиции иранской стороны уже переданы американцам через Катар и в настоящее время ожидается ответ США.

Об этом сообщает IRNA, передает Новини.LIVE.

Реклама

Позиция Ирана

Источник, близкий к иранской делегации при ООН, опроверг противоречивые сообщения о возможных переговорах между Ираном и США в Нью-Йорке.

"Соображения и позиции Исламской Республики Иран были четко и недвусмысленно переданы американской стороне в минувший вторник через катарского посредника, и Иран ожидает ответа американской стороны", — сообщил анонимный источник.

По словам представителя иранской стороны, нового раунда контактов с Вашингтоном в планах делегации нет. Министр иностранных дел Аббас Арагчи должен вернуться в Иран во вторник, 29 сентября, после завершения запланированных мероприятий.

Читайте также:

Иранская делегация в ООН

Масуд Пезешкиан и Аббас Арагчи прибыли в Нью-Йорк для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общие дебаты сессии проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября 2026 года.

Что предшествовало

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вице-президент США Джей Ди Венс анонсировал переход войны с Ираном в "совершенно иную фазу" уже через несколько месяцев. Политик согласился с президентом США Дональдом Трампом, который связывал возможное завершение нынешней фазы конфликта с периодом после промежуточных выборов.

Также Новини.LIVE писали, что Национальная иранская нефтяная компания NIOC объявила об обнаружении газового месторождения Takhteh в провинции Фарс. По оценке экспертов, экономическая ценность объекта может достигать около 45 миллиардов долларов США.

США Иран переговоры Нью-Йорк Генасамблея ООН
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации