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Головна Новини дня Іран спростував повідомлення про переговори зі США у Нью-Йорку

Іран спростував повідомлення про переговори зі США у Нью-Йорку

Ua ru
28 вересня 2026 07:36
Іран не планує переговорів зі США у Нью-Йорку
Представники Ірану на Генасамблеї ООН. Скриншот: трансляція засідання

Президент Ірану Масуд Пезешкіан та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час перебування у Нью-Йорку для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН заявили, що на тлі повідомлень про можливі контакти між Тегераном і Вашингтоном, позиції іранської сторони вже передали американцям через Катар та наразі очікують на відповідь США.

Про це повідомляє IRNA, передає Новини.LIVE.

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Позиція Ірану

Джерело, близьке до іранської делегації при ООН, спростувало суперечливі повідомлення про можливі переговори між Іраном і США у Нью-Йорку. 

"Міркування та позиції Ісламської Республіки Іран були чітко й недвозначно передані американській стороні минулого вівторка через катарського посередника, і Іран очікує на відповідь американської сторони", — анонімне джерело.

За словами представника іранської сторони, нового раунду контактів із Вашингтоном у планах делегації немає. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі має повернутися до Ірану у вівторок, 29 вересня, після завершення запланованих заходів.

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Масуд Пезешкіан та Аббас Арагчі прибули до Нью-Йорка для участі в роботі 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Загальні дебати сесії проходять у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку з 22 до 28 вересня 2026 року.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що віцепрезидент США Джей Ді Венс анонсував перехід війни з Іраном у "зовсім іншу фазу" вже за кілька місяців. Політик погодився з президентом США Дональдом Трампом, який пов'язував можливе завершення нинішньої фази конфлікту з періодом після проміжних виборів.

Також Новини.LIVE писали, що Національна іранська нафтова компанія NIOC оголосила про виявлення газового родовища Takhteh у провінції Фарс. За оцінкою експертів, економічна цінність об'єкта може сягати близько 45 мільярдів доларів США.

США Іран переговори Нью-Йорк Генасамблея ООН
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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