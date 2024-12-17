Интернет в селе и на дороге — Верховная Рада поддержала законопроект

Михаил Федоров. Фото: АрмияInform

Быстрый мобильный интернет появится в украинских селах, городах и на всех дорогах. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram во вторник, 17 декабря.

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Как отметил Федоров, парламент в первом чтении принял законопроект №12094. Он касается качества связи.

"Теперь будет определяться минимальная скорость, чтобы вы могли загрузить видео в мессенджере, когда находитесь в пути, или выйти на кол с коллегами. Операторы будут обязаны соблюдать эти стандарты", — отметил министр.

Сообщение о новом законопроекте. Фото: скриншот

Какие еще изменения предполагает новый закон:

украинские смогут проверять качество мобильного интернета с помощью специального теста на скорость на смартфонах. Информация будет передаваться регулятору сферы — НКЭК, чтобы он реагировал на проблемные ситуации;

нацроуминг будет работать и по завершении военного положения в кризисных ситуациях.

Напомним, с 1 января 2025 года компания "Укртелеком" повысит тарифы для клиентов. Такое решение продиктовано инфляцией и необходимо усилить финансирование телекоммуникационной инфраструктуры.

Абонентам мобильных операторов часто не хватает трафика для доступа в Интернет. Киевстар предусмотрел такую проблему и ввел для украинцев отдельную услугу под названием "Интернет-пакет Ночной".