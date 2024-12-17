Інтернет в селі та на дорозі — Верховна Рада підтримала законопроєкт

Михайло Федоров. Фото: АрміяInform

Швидкий мобільний інтернет з'явиться в українських селах, містах та на всіх дорогах. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram у вівторок, 17 грудня.

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Як зазначив Федоров, парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Він стосується якості зв'язку.

"Тепер визначатиметься мінімальна швидкість, щоб ви могли завантажити відео в месенджері, коли перебуваєте в дорозі, або вийти на кол з колегами. Оператори будуть зобов'язані дотримуватися цих стандартів", — зазначив міністр.

Повідомлення про новий законопроєкт. Фото: скриншот

Які ще зміни передбачає новий закон:

українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Інформація передаватиметься регулятору сфери — НКЕК, щоб він реагував на проблемні ситуації;

нацроумінг працюватиме й після завершення воєнного стану в кризових ситуаціях.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року компанія "Укртелеком" підвищить тарифи для клієнтів. Таке рішення продиктоване інфляцією та потребую посилити фінансування телекомунікаційної інфраструктури.

Абонентам мобільних операторів часто не вистачає трафіку для доступу в Інтернет. Київстар передбачив таку проблему і запровадив для українців окрему послугу під назвою "Інтернет-пакет Нічний".