Илон Маск употребляет наркотики — сотрудники миллиардера бьют тревогу

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Сотрудники американского миллиардера Илона Маска обеспокоены его состоянием. Основатель компаний Tesla и SpaceX употребляет наркотики, что влияет и на работу его коллег.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

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Отмечается, что в близком окружении Маска убеждены, что это "может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для шести компаний и контролируемых им миллиардных активов".

"Самый богатый человек мира употребляет ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы, часто на частных вечеринках по всему миру, где посетители подписывают соглашения о неразглашении или отдают свои телефоны для входа, по словам людей, которые были свидетелями его употребления наркотиков, и других, кто знает об этом", — говорится в сообщении.

Примечательно, что сам Маск ранее заявил, что курил марихуану на публике и имеет рецепт психоделического кетамина.

"Например, в 2018 году он принял несколько таблеток кислоты на вечеринке, которую устроил в Лос-Анджелесе. В следующем году он отрывался под волшебными грибами на западе в Мексике. В 2021 году он употреблял кетамин для развлечения со своим братом, Кимбалом Маском, в Майами на домашней вечеринке во время Art Basel", — добавили в издании.

Напомним, миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал на платформе Х мем, который высмеивает решение Наполеона начать войну с Россией в середине года. Как известно, это привело к тому, что через несколько месяцев французская армия страдала от суровых зимних морозов. Маск отметил, что вторгаться в Россию всегда плохой идеей.