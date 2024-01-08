Ілон Маск вживає наркотики — співробітники мільярдера б'ють на сполох

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters

Співробітники американського мільярдера Ілона Маска занепокоєнні його станом. Засновник компаній Tesla та SpaceX вживає наркотики, що впливає і на роботу його колег.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

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Зазначається, що у близькому оточенні до Маска переконанні, що це "може мати серйозні наслідки не лише для його здоров'я, але й для шести компаній та мільярдних активів, які він контролює".

"Найбагатша людина світу вживає ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, часто на приватних вечірках по всьому світу, де відвідувачі підписують угоди про нерозголошення або віддають свої телефони для входу, за словами людей, які були свідками його вживання наркотиків, та інших, хто знає про це", — йдеться у повідомленні.

Прикметно, що сам Маск раніше заявив, що курив марихуану на публіці і має рецепт на психоделічний кетамін.

"Наприклад, у 2018 році він прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку влаштував у Лос-Анджелесі. Наступного року він відривався під чарівними грибами на заході в Мексиці. У 2021 році він вживав кетамін для розваги зі своїм братом, Кімбалом Маском, у Маямі на домашній вечірці під час Art Basel", — додали у виданні.

Нагадаємо, мільярдер та підприємець Ілон Маск прокоментував на платформі Х мем, який висміює рішення Наполеона розпочати війну з Росією посеред року. Як відомо, це призвело до того, що за кілька місяців французька армія потерпала від суворих зимових морозів. Маск зазначив, що вторгатися в Росію завжди є поганою ідеєю.