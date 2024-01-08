Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ілон Маск вживає наркотики — співробітники мільярдера б'ють на сполох arrow

Ілон Маск вживає наркотики — співробітники мільярдера б'ють на сполох

8 січня 2024 03:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Ілон Маск вживає наркотики — співробітники мільярдера б'ють на сполох
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Співробітники американського мільярдера Ілона Маска занепокоєнні його станом. Засновник компаній Tesla та SpaceX вживає наркотики, що впливає і на роботу його колег.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Читайте також:

Ілон Маск продовжує вживати наркотики

Зазначається, що у близькому оточенні до Маска переконанні, що це "може мати серйозні наслідки не лише для його здоров'я, але й для шести компаній та мільярдних активів, які він контролює".

 "Найбагатша людина світу вживає ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, часто на приватних вечірках по всьому світу, де відвідувачі підписують угоди про нерозголошення або віддають свої телефони для входу, за словами людей, які були свідками його вживання наркотиків, та інших, хто знає про це", — йдеться у повідомленні.

Прикметно, що сам Маск раніше заявив, що курив марихуану на публіці і має рецепт на психоделічний кетамін.

"Наприклад, у 2018 році він прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку влаштував у Лос-Анджелесі. Наступного року він відривався під чарівними грибами на заході в Мексиці. У 2021 році він вживав кетамін для розваги зі своїм братом, Кімбалом Маском, у Маямі на домашній вечірці під час Art Basel", — додали у виданні.

Нагадаємо, мільярдер та підприємець Ілон Маск прокоментував на платформі Х мем, який висміює рішення Наполеона розпочати війну з Росією посеред року. Як відомо, це призвело до того, що за кілька місяців французька армія потерпала від суворих зимових морозів. Маск зазначив, що вторгатися в Росію завжди є поганою ідеєю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі