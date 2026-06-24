Илон Маск больше не триллионер: акции Tesla и SpaceX резко упали

Илон Маск. Фото: REUTERS/Evan Vucci//Архивное фото

Инна Буряк редактор ленты новостей

Американский бизнесмен Илон Маск, являющийся самым богатым человеком в мире, утратил статус триллионера после резкого падения цен на акции Tesla и SpaceX. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние бизнесмена составляет 957 млрд долларов.

Об этом сообщило издание Business Insider, передают Новини.LIVE.

Илон Маск утратил статус триллионера

Маск стал триллионером в начале этого месяца после выхода SpaceX на биржу. Тогда стоимость ракетной компании оценили примерно в 2 триллиона долларов.

Впрочем, на этой неделе акции SpaceX резко упали. Во вторник торги завершились на отметке около 156 долларов, что на 30% ниже пикового показателя в 225 долларов, достигнутого 16 июня. При этом эта цифра по-прежнему превышает стартовый уровень в 150 долларов, с которого акции начали торги 12 июня.

SpaceX по-прежнему остается самым ценным активом Илона Маска. По оценкам Bloomberg, по состоянию на вторник стоимость его доли в компании достигала 744 млрд долларов, что составляет почти 80% общего капитала бизнесмена. В то же время из-за распродажи на рынке снизилась и стоимость его пакета акций Tesla, который оценивается в 158 млрд долларов.

Новини.LIVE писали о том, как Илон Маск стал триллионером. Толчком к этому послужило размещение акций компании SpaceX и значительный интерес со стороны инвесторов. В ходе выхода на биржу ракетостроительная компания смогла привлечь около 75 млрд долларов.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки уже успешно испытали систему противовоздушной обороны "Золотой купол для Америки" (Golden Dome for America). Министр обороны США Пит Хегсет лично наблюдал за ходом боевых действий элитных подразделений армии Соединённых Штатов.

В соавторстве с Софией Медведевой