F-16 в Украине — Игнат объяснил, что не так с полученными самолетами

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE

Украина получила самолеты F-16 от союзников, однако есть нюанс. Те истребители, которые передали нашему государству, не могут сравниться с российскими Су-35.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат во вторник, 11 марта.

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По словам Игната, самолеты, которые Украина получила, — это не новые модели. Они не могут полноценно соревноваться с российскими Су-35. Чиновник отметил, что украинские самолеты должны уметь останавливать КАБы, которые РФ сбрасывает с безопасного расстояния.

"Нужен комплексный подход из наземных систем ПВО, средств РЭБ, воздушный радар, было бы идеально, если бы у нас был, как нам уже обещали. Ну и также бортовой РЛС наших самолетов и средства поражения, то есть ракеты класса "воздух-воздух", — пояснил Игнат.

Напомним, Юрий Игнат также рассказал, как россияне технологически совершенствуют беспилотники. В частности, оккупанты устанавливают в "шахедах" Starlink и SIM-карты.

Кроме того, Юрий Игнат объяснил, почему в Украине есть дефицит ракет для противовоздушной обороны. Чиновник ответил, как выходят из этой ситуации.