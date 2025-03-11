F-16 в Україні — Ігнат пояснив, що не так з отриманими літаками

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Новини.LIVE

Україна отримала літаки F-16 від союзників, однак є нюанс. Ті винищувачі, що передали нашій державі, не можуть зрівнятися з російськими Су-35.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у вівторок, 11 березня.

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За словами Ігната, літаки, які Україна отримала, — це не нові моделі. Вони не можуть повноцінно змагатися з російськими Су-35. Посадовець зазначив, що українські літаки повинні вміти зупиняти КАБи, які РФ скидає з безпечної відстані.

"Потрібний комплексний підхід з наземних систем ППО, засобів РЕБ, повітряний радар, було б ідеально, якби у нас був, як нам вже обіцяли. Ну і також бортовий РЛС наших літаків і засоби враження, тобто ракети класу "повітря-повітря", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, Юрій Ігнат також розповів, як росіяни технологічно удосконалюють безпілотники. Зокрема, окупанти встановлюють в "шахедах" Starlink та SIM-карти.

Крім того, Юрій Ігнат пояснив, чому в Україні є дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Посадовець відповів, як виходять із цієї ситуації.