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Евросоюз продлил санкции против РФ еще на полгода — что запретили

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 15:05
ЕС продлил санкции против России до января 2026 года
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас из ЕС проводят пресс-конференцию по 18-му пакету санкций. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз продлил действие экономических санкций против Российской Федерации еще на полгода — до 31 января 2026 года. Как пояснили в Совете ЕС, такое решение принято с учетом продолжающейся агрессии России, которая продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом сообщили на сайте Европейского совета.

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Что входит в пакет санкций

Впервые эти санкции были введены в 2014 году и значительно усилились с февраля 2022-го - после полномасштабного вторжения. Сейчас ограничения охватывают широкий спектр экономических сфер: торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт, а также элементы роскоши.

Одними из ключевых пунктов являются запрет на импорт и морскую транспортировку российской сырой нефти и отдельных нефтепродуктов, отключение ряда банков России от SWIFT и прекращение вещания пропагандистских СМИ, связанных с Кремлем.

В ЕС подчеркивают: действия России грубо нарушают международное право, в частности принцип запрета на применение силы. Поэтому санкции остаются необходимыми и могут быть усилены в случае необходимости. В частности, санкционная политика Евросоюза включает механизмы, которые позволяют бороться с обходом уже действующих ограничений.

Кроме экономических санкций, Европейский Союз ввел ряд других мер в ответ на действия РФ: ограничение экономических связей с незаконно аннексированным Крымом и неподконтрольными территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, персональные санкции против лиц и компаний, а также дипломатические ограничения.

С начала полномасштабного вторжения ЕС принял уже 17 пакетов санкций. Также ЕС оставляет за собой право и в дальнейшем давить на Россию через новые санкции. В Евросоюзе отметили, что поддерживают мир, основанный на принципах Устава ООН, и что никакие международные инициативы по Украине не могут приниматься без ее участия.

Напомним, в США приняли решение отменить санкции в отношении строительства Россией АЭС в Венгрии.

Также недавно Украина ввела санкции против компаний, которые причастны к производству дронов в России.

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Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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