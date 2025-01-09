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Европа в 2024-м купила у РФ рекордное количество сжиженного газа

9 января 2025 19:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Импорт российского сжиженного газа в Европу находится на рекордном уровне — инфографика
Корабль пришвартовался к терминалу сжиженного природного газа в Германии. Фото: AFP
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В 2024 году Европа приобрела у России рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ). РФ обогнала Катар и стала вторым по величине поставщиком этого вида топлива в Европе после США.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные аналитиков Rystad Energy.

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По данным аналитиков Rystad Energy, в 2024 году в европейских портах пришвартовались корабли, перевозившие 17,8 млн тонн сжиженного природного газа из России, что более чем на 2 млн тонн больше, чем годом ранее.

Газовый аналитик Ян-Эрик Фенрих, отметил, что потоки СПГ не только растут, но и находятся "на рекордном уровне". Европа сократила импорт российского газа по трубопроводам после начала войны в Украине, но все чаще закупает СПГ из разных стран, включая Россию. В прошлом году Россия обогнала Катар и стала вторым по величине поставщиком СПГ в Европе после США.

По словам Фенриха, в 2024 году Европа получила 49,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводам и еще 24,2 млрд кубометров в жидком виде на кораблях. Часть этого СПГ будет перепродана другим странам.

Данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), цифры которых несколько отличаются от данных Rystad, показали, что импорт российского СПГ в ЕС в 2024 году составил 7,32 миллиарда евро. Объемы импорта выросли на 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 17,5 млн тонн.

"Причина роста довольно проста. Российский СПГ предлагается со скидкой альтернативным поставщикам. Без санкций в отношении этого товара компании действуют в собственных интересах и покупают все большее количество газа у самого дешевого поставщика", — сказал аналитик Crea Вайбхав Рагхунандан.

Импорт российского газа в Европу на рекордном уровне
Импорт российского сжиженного газа в Европу (миллион тонн). Инфографика: Guardian 

Ранее мы писали, что Россия создала "теневой флот" танкеров для транспортировки сжиженного газа по всему миру.

Также мы сообщали, что по состоянию на начало 2025 года запасы газа в хранилищах стран ЕС составляли около 70%, что значительно ниже показателя прошлого года — 86%.

Европа газ ЕС сжиженный газ энергетика Россия

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