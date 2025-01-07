Країни ЄС закупили рекордний обсяг російського газу у 2024 році

Газові труби. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Європейському Союзі зафіксували рекорд обсягу імпорту російського скрапленого газу у 2024 році. Протягом цього часу країни отримали близько 30 мільярдів кубометрів газу, з яких більша частина йшла транзитом через Україну.

Про це пише Bloomberg.

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Так, у 2024 році Росія експортувала до європейських країн приблизно 30 мільярдів кубометрів газу, з яких більш ніж половина раніше проходили транзитом через Україну.

Видання наголошує, що це свідчить про складнощі ЄС у спробах бути незалежним від постачання російських енергоресурсів. Оскільки Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, то його вартість в Європі стрімко зросла до рекордного з жовтня 2023 року рівня. Наразі ціна за 1 тисячу кубометрів перевищила 540 доларів.

Водночас на початок 2025 року запаси газу в сховищах країн ЄС становили близько 70%, що значно нижче за показник минулого року — 86%.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що зупинкою транзиту газу Україна "відрізала" один з останніх з важелів впливу Росії на Європу.

А в Нафтогазі запевнили, що зупинка транзиту не матиме впливу на тарифи для побутових споживачів в Україні.