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ЕС купил рекордный объем газа в РФ в 2024 году, — Bloomberg

7 января 2025 08:56
Евгения Брюховецкая - редактор
Страны ЕС закупили рекордный объем российского газа в 2024 году
Газовые трубы. Иллюстративное фото: Depositphotos
Евгения Брюховецкая - редактор

В Европейском Союзе зафиксировали рекорд объема импорта российского сжиженного газа в 2024 году. В течение этого времени страны получили около 30 миллиардов кубометров газа, из которых большая часть шла транзитом через Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

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Так, в 2024 году Россия экспортировала в европейские страны примерно 30 миллиардов кубометров газа, из которых более половины ранее проходили транзитом через Украину.

Издание отмечает, что это свидетельствует о сложностях ЕС в попытках быть независимым от поставок российских энергоресурсов. Поскольку Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, то его стоимость в Европе стремительно выросла до рекордного с октября 2023 года уровня. Сейчас цена за 1 тысячу кубометров превысила 540 долларов.

В то же время на начало 2025 года запасы газа в хранилищах стран ЕС составляли около 70%, что значительно ниже показателя прошлого года — 86%.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига объяснил, что остановкой транзита газа Украина "отрезала" один из последних из рычагов влияния России на Европу.

А в Нафтогазе заверили, что остановка транзита не окажет влияния на тарифы для бытовых потребителей в Украине.

Европейский союз Украина газ закупки Россия

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