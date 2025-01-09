Імпорт російського зрідженого газу до Європи перебуває на рекордному рівні — інфографіка

Корабель пришвартувався до терміналу зрідженого природного газу в Німеччині. Фото: AFP

У 2024 році Європа придбала в Росії рекордну кількість зрідженого природного газу (ЗПГ). РФ обігнала Катар і стала другим за величиною постачальником цього виду палива в Європі після США.

Про це пише Guardian з посиланням на дані аналітиків Rystad Energy.

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Європейський імпорт зрідженого газу з Росії на рекордному рівні

За даними аналітиків Rystad Energy, у 2024 році в європейських портах пришвартувалися кораблі, що перевозили 17,8 млн тонн зрідженого природного газу з Росії, що на понад 2 млн тонн більше, ніж роком раніше.

Газовий аналітик Ян-Ерік Фенріх, зазначив, що потоки ЗПГ не тільки зростають, але й перебувають "на рекордному рівні". Європа скоротила імпорт російського газу по трубопроводах після початку війни в Україні, але все частіше закуповує ЗПГ з різних країн, включаючи Росію. Минулого року Росія обігнала Катар і стала другим за величиною постачальником ЗПГ в Європі після США.

За словами Фенріха, у 2024 році Європа отримала 49,5 млрд кубометрів російського газу по трубопроводах і ще 24,2 млрд кубометрів у рідкому вигляді на кораблях. Частина цього ЗПГ буде перепродана іншим країнам.

Дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), цифри яких дещо відрізняються від даних Rystad, показали, що імпорт російського ЗПГ в ЄС у 2024 році склав 7,32 мільярда євро. Обсяги імпорту зросли на 14% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши 17,5 млн тонн.

"Причина зростання досить проста. Російський СПГ пропонується зі знижкою альтернативним постачальникам. Без санкцій щодо цього товару компанії діють у власних інтересах і купують все більшу кількість газу у найдешевшого постачальника", — сказав аналітик Crea Вайбхав Рагхунандан.

Імпорт російського зрідженого газу до Європи (мільйон тонн). Інфографіка: Guardian

Раніше ми писали, що Росія створила "тіньовий флот" танкерів для транспортування скрапленого газу по всьому світу.

Також ми повідомляли, що станом на початок 2025 року запаси газу в сховищах країн ЄС становили близько 70%, що значно нижче за показник минулого року — 86%.