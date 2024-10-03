В Венгрию подают в Европейский суд через "закон о суверенитете"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Европейская комиссия подаст иск в Европейский суд Венгрии. Причиной стал закон страны "о защите суверенитета", который нарушает право ЕС.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии в четверг, 3 октября.

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Так, ограничения, предусмотренные этим законом Венгрии, касаются также организаций, которые осуществляют деятельность по зарубежному финансированию. В Еврокомиссии предполагают, что эти организации могут влиять на результаты выборов или на их волеизъявление.

Еще в феврале этого года Венгрии было отправлено письмо от ЕК с официальным уведомлением о беспокойстве. А в мае комиссия направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении законодательства ЕС.

Венгрия заявила, что закон о "защите суверенитета" не нарушает права ЕС, и что беспокойство является необоснованным.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что большинство жалоб остались без ответа, в том числе касающихся фундаментальных прав Хартии основных прав ЕС:

права на уважение частной и семейной жизни;

свободы выражения мнений и информации;

свободы объединений;

права на адвокатскую тайну;

презумпции невиновности, что предполагает право не свидетельствовать против себя.

Кроме того, по мнению комиссии, закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах и законодательство о защите данных.

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