В Венгрию подают в Европейский суд через "закон о суверенитете"

Еврокомиссия подает в суд на Венгрию — какая причина
Европейская комиссия подаст иск в Европейский суд Венгрии. Причиной стал закон страны "о защите суверенитета", который нарушает право ЕС.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии в четверг, 3 октября.
Иск ЕК против Венгрии
Так, ограничения, предусмотренные этим законом Венгрии, касаются также организаций, которые осуществляют деятельность по зарубежному финансированию. В Еврокомиссии предполагают, что эти организации могут влиять на результаты выборов или на их волеизъявление.
Еще в феврале этого года Венгрии было отправлено письмо от ЕК с официальным уведомлением о беспокойстве. А в мае комиссия направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении законодательства ЕС.
Венгрия заявила, что закон о "защите суверенитета" не нарушает права ЕС, и что беспокойство является необоснованным.
В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что большинство жалоб остались без ответа, в том числе касающихся фундаментальных прав Хартии основных прав ЕС:
- права на уважение частной и семейной жизни;
- свободы выражения мнений и информации;
- свободы объединений;
- права на адвокатскую тайну;
- презумпции невиновности, что предполагает право не свидетельствовать против себя.
Кроме того, по мнению комиссии, закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах и законодательство о защите данных.
Напомним, Украина получит от ЕС кредит в 35 миллиардов евро в поддержку энергетики в преддверии зимы.
Также мы писали, что ЕС поможет восстановить энергообъекты, которые смогут генерировать 2,5 ГВт и перекроют 15% дефицита.
Читайте Новини.LIVE!