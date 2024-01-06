Помощь Украине от ЕС – Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: скриншот

Еврокомиссия стремится достичь единодушного решения о помощи Украине. Вместе с тем, там готовятся к сценарию, когда не удастся прийти к соглашению между всеми 27 странами ЕС.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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"Действительно, соглашение среди всех 27 стран является приоритетом. Но, безусловно, мы должны быть готовы к другим вариантам. Оперативные решения для этого мы готовим прямо сейчас", — сказала фон дер Ляен.

По ее словам, перед Рождеством ЕС уплатил последний транш из пакета макрофинансовой помощи Украине на 18 миллиардов евро в 2023 году.

"Это важно, потому что поможет Украине профинансировать свои потребности в начале 2024 года. Это дает нам небольшой резерв времени, но, безусловно, мы должны работать так напряженно и так быстро, как это возможно, чтобы достичь результата", — добавила президент.

Бельгийский премьер выразил надежду, что программу на 50 млрд евро помощи удастся согласовать без проблем.

"Но каждый раз мы достигали такого решения. Поэтому я не вижу причин, почему, кроме "брюссельских сомнений", мы не можем сформировать также "брюссельскую решительность" и достигнуть соглашения среди 27 стран", — сказал он.

Напомним, ранее Европейская комиссия приняла решение выделить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в принятии лиц, ищущих убежище в результате российской агрессии против Украины.