Допомога Україні від ЄС - Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Єврокомісія прагне досягти одностайного рішення щодо допомоги Україні. Разом з тим, там готуються до сценарію, коли не вдасться дійти згоди між всіма 27 країнами ЄС.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

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"Дійсно, угода серед усіх 27 країн є пріоритетом. Але, безумовно, ми мусимо бути готовими до інших варіантів. Оперативні рішення для цього ми готуємо просто зараз", — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, перед Різдвом ЄС сплатив останній транш з пакета макрофінансової допомоги Україні на 18 мільярдів євро у 2023 році.

"Це важливо, бо допоможе Україні профінансувати свої потреби на початку 2024 року. Це дає нам невеликий резерв часу, але, безумовно, ми мусимо працювати так напружено й так швидко, як це можливо, аби досягти результату", — додала президентка.

Бельгійський прем'єр висловив надію на те, що програму на 50 млрд євро допомоги вдасться узгодити без проблем.

"Але кожного разу ми досягали такого рішення. Тож я не бачу причини, чому, окрім "брюссельських сумнівів", ми не можемо сформувати також "брюссельську рішучість" та досягти угоду серед 27 країн", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія ухвалила рішення виділити понад 65 мільйонів євро з Фонду міграції та інтеграції для підтримки Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті осіб, які шукають притулок внаслідок російської агресії проти України.