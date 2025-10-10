Европейский Союз объявил три новых проекта для украинских медиа

Журналисты. Фото: УНИАН

Европейский Союз расширяет поддержку украинских медиа, запустив три новых проекта на сумму 6,6 миллиона евро. Новые программы созданы для усиления независимой журналистики, укрепления безопасности работников медиа во время войны и развития устойчивой информационной среды в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства Европейского союза в Украине.

В целом эти инициативы дополняют масштабную помощь ЕС, которая продолжается уже более семи лет. С 2017 года Брюссель инвестировал более 110 миллионов евро в развитие украинского медиа-сектора, из них более половины — после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Таким образом в Европе хотят не только поддержать журналистов в сложных условиях, но и обеспечить сохранение достоверного информационного пространства в Украине.

Новые гранты и проекты для украинских журналистов

Первый из трех проектов, "Медиа передовой и журналистских расследований в Украине", имеет бюджет в 3 миллиона евро и реализуется организациями Internews International и Фондом развития СМИ. Его задача — укрепить профессиональные способности редакций, работающих в прифронтовых регионах, предоставить грантовую поддержку 40 ведущим медиа, провести обучение для еще 20 коллективов и поддержать расследовательские инициативы, разоблачающие коррупцию и военные преступления.

Второй проект, который координируют "Репортеры без границ" (RSF), имеет целью обеспечить безопасность журналистов и устойчивость информационной экосистемы. Его финансирование составляет 2 миллиона евро. Инициатива предусматривает предоставление защитного оборудования и оперативной помощи 400 медийщикам, поддержку развития независимых редакций через Инициативу журналистского доверия и Международный фонд реконструкции украинских медиа (IFRUM), а также адвокацию вопроса включения медиа в планы послевоенного восстановления.

Третья программа "Расширение возможностей украинских медиа для устойчивого будущего" получит финансирование на 1,65 миллиона евро. Ее реализуют Институт массовой информации совместно с "Детектором медиа".

Она охватывает создание 15 региональных медиа-хабов, которые станут платформами для обмена опытом, обучения и оказания юридической, профессиональной и психологической поддержки более 500 журналистам по всей стране.

Напомним, вчера, 9 октября, в Киеве стартовал десятый Donbas Media Forum, который в этом году посвящен теме "Свобода слова vs. Свобода лжи". Во время него посол Германии рассказал, почему считает работу журналистов в Украине очень важной.

Между тем от российской войны в Украине гибнут и европейские журналисты. Недавно в Донецкой области погиб известный французский медийщик и ранен украинский журналист.