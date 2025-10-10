Відео
Головна Новини дня ЄС виділив 6,6 мільйона євро на підтримку журналістів в Україні

ЄС виділив 6,6 мільйона євро на підтримку журналістів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:37
Європейський Союз оголосив три нові проєкти для українських медіа
Журналісти. Фото: УНІАН

Європейський Союз розширює підтримку українських медіа, запустивши три нові проєкти на суму 6,6 мільйона євро. Нові програми створені для посилення незалежної журналістики, зміцнення безпеки працівників медіа під час війни та розвиток сталого інформаційного середовища в Україні.

Про це повідомила пресслужба Представництва Європейського союзу в Україні.

Читайте також:

Європа профінансує 40 грантів для українських ЗМІ

Загалом ці ініціативи доповнюють масштабну допомогу ЄС, що триває вже понад сім років. З 2017 року Брюссель інвестував понад 110 мільйонів євро у розвиток українського медіа-сектору, з них понад половину — після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Таким чином в Європі хочуть не лише підтримати журналістів у складних умовах, а й забезпечити збереження достовірного інформаційного простору в Україні.

Нові гранти та проєкти для українських журналістів

Перший із трьох проєктів, "Медіа передової та журналістських розслідувань в Україні", має бюджет у 3 мільйони євро і реалізується організаціями Internews International та Фондом розвитку ЗМІ. Його завдання — зміцнити професійні спроможності редакцій, які працюють у прифронтових регіонах, надати грантову підтримку 40 провідним медіа, провести навчання для ще 20 колективів та підтримати розслідувальні ініціативи, що викривають корупцію й військові злочини.

Другий проєкт, який координують "Репортери без кордонів" (RSF), має на меті забезпечити безпеку журналістів і стійкість інформаційної екосистеми. Його фінансування становить 2 мільйони євро. Ініціатива передбачає надання захисного обладнання й оперативної допомоги 400 медійникам, підтримку розвитку незалежних редакцій через Ініціативу журналістської довіри та Міжнародний фонд реконструкції українських медіа (IFRUM), а також адвокацію питання включення медіа до планів повоєнного відновлення.

Третя програма "Розширення можливостей українських медіа для сталого майбутнього" отримає фінансування на 1,65 мільйона євро. Її реалізують Інститут масової інформації спільно з "Детектором медіа".

Вона охоплює створення 15 регіональних медіа-хабів, які стануть платформами для обміну досвідом, навчання та надання юридичної, професійної та психологічної підтримки понад 500 журналістам по всій країні.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, у Києві стартував десятий Donbas Media Forum, який цьогоріч присвячено темі "Свобода слова vs. Свобода брехні". Під час нього посол Німеччини розповів, чому вважає роботу журналістів в Україні дуже важливою.

Тим часом від російської війни в Україні гинуть й європейські журналісти. Нещодавно на Донеччині загинув відомий французький медійник та поранився український журналіст. 

Європейський союз журналісти ЗМІ гранти грошова допомога медіа
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
