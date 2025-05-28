ЕС планирует продлить защиту для украинцев — на какой срок

Украинские беженцы. Фото: РБК-Украина

Во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, которое пройдет 12-13 июня в Люксембурге, Европейский Союз намерен продлить временную защиту для граждан Украины. Она продлится до марта 2027 года.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на заявление посла Украины в ЕС Всеволода Ченцова.

Реклама

Читайте также:

Что известно о планах ЕС продлить временную защиту для украинцев

Посол Украины при Европейском Союзе подчеркнул, что действующий механизм временной защиты для украинских граждан в странах ЕС будет продлен до марта 2027 года. Важно, что действующая временная защита украинцев действует до марта 2026 года.

"Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС продлит временную защиту для украинцев, и исходим из того, что это продление будет до марта 2027 года", — заявил Всеволод Ченцов.

Он отметил, что на решение Еврокомиссии повлияла ситуация с безопасностью в Украине, которая, к сожалению, остается нестабильной.

"Стоит учитывать, что примерно половина украинцев, которые находятся под временной защитой в ЕС - это женщины, и около трети - дети, то есть, уязвимые категории. ЕС, Еврокомиссия и государства-члены относятся к этой ситуации ответственно",- пояснил посол Украины.

Ченцов сообщил, что в Европейском Союзе сейчас идет обсуждение дальнейших действий после завершения действия директивы о временной защите, срок которой истекает через два года.

Дипломат сообщил, что на следующей неделе вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Алексей Чернышов посетит Брюссель. Во время визита он проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером и другими представителями европейских институтов по наработке общего подхода к решению соответствующего вопроса.

По итогам консультаций с украинской стороной Еврокомиссия должна представить свое видение возможных путей завершения действия директивы ЕС о временной защите после марта 2027 года.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что уже в 2025 году ожидается постепенное возвращение украинцев, которые выехали из-за войны, обратно на родину.

В Национальном банке подчеркнули, что ключевым условием восстановления экономики Украины после войны станет возвращение домой миллионов украинских граждан.