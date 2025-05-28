ЄС планують подовжити захист для українців — на який термін

Українські біженці. Фото: РБК-Україна

Під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке пройде 12-13 червня у Люксембурзі, Європейський Союз має намір подовжити тимчасовий захист для громадян України. Він продовжиться до березня 2027 року.

Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на заяву посла України в ЄС Всеволода Ченцова.

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Посол України при Європейському Союзі підкреслив, що чинний механізм тимчасового захисту для українських громадян у країнах ЄС буде продовжено до березня 2027 року.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", — заявив Всеволод Ченцов.

Він зазначив, що на рішення Єврокомісії вплинула ситуація з безпекою в Україні, яка, на жаль, залишається нестабільною.

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС — це жінки, і біля третини — діти, тобто вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", — пояснив посол України.

Ченцов повідомив, що в Європейському Союзі наразі триває обговорення щодо подальших дій після завершення дії директиви про тимчасовий захист, строк якої спливає через два роки.

Дипломат повідомив, що наступного тижня віце-прем’єр-міністр України — міністр національної єдності Олексій Чернишов відвідає Брюссель. Під час візиту він проведе переговори з єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими представниками європейських інституцій щодо напрацювання спільного підходу до розв’язання відповідного питання.

За підсумками консультацій з українською стороною Єврокомісія має представити своє бачення щодо можливих шляхів завершення дії директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року.

Раніше у Єврокомісії повідомили, що вже у 2025 році очікується поступове повернення українців, які виїхали через війну, назад на батьківщину.

У Національному банку підкреслили, що ключовою умовою відновлення економіки України після війни стане повернення додому мільйонів українських громадян.