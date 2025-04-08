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Ермак в третий раз за время войны надел деловой костюм — фото

8 апреля 2025 18:45
Евтушенко Алина - редактор
Ермак в третий раз за время войны надел деловой костюм
Руководитель ОПУ Андрей Ермак в деловом костюме во время встречи с премьером Бельгии. Фото: Новини.LIVE
Евтушенко Алина - редактор

Во вторник, 8 апреля, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в третий раз за время полномасштабной войны РФ против Украины надел деловой костюм. В таком виде чиновник пришел на встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE, которая посетила брифинг с премьером Бельгии во вторник, 8 апреля.

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Итак, 8 апреля руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак появился на встрече с премьером Бельгии в деловом костюме, что является редкостью с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ведь обычно президент и представители его команды одеты в милитаристском стиле.

Заметим, что это уже третий такой публичный выход главы ОПУ в костюме.

Напомним, что впервые Ермак надел деловой костюм во время визита украинской делегации в США. Второй раз глава Офиса Президента был замечен в костюме во время переговоров с представителями США в Саудовской Аравии.

Єрмак у діловому костюмі
Руководитель ОПУ Андрей Ермак в деловом костюме во время встречи с премьером Бельгии. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что сегодня, 8 апреля, в столицу с официальным визитом прибыли премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, глава МИД страны Махим Прево и глава Минобороны Тео Франкен.

Отметим, что недавно Ермак отреагировал на падение цен на нефть. Глава ОПУ рассказал, как падение цен на нефть влияет на военный потенциал РФ.

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