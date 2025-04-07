Як падіння цін на нафту впливає на військовий потенціал Росії, пояснив Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував падіння цін на нафту в контексті війни РФ проти України. Глава ОПУ пояснив, як падіння цін на нафту впливає на можливості російської армії.

Відповідний коментар Єрмак опублікував у Telegram у понеділок, 7 квітня.

Реклама

Читайте також:

Єрмак про вплив падіння цін на нафту на військові можливості РФ

Глава ОПУ зазначив, що чим нижчими будуть ціни на нафту, тим менше у Кремля буде грошей на ведення війни.

"Гарно. Чим нижчі ціни на нафту, тим менше буде грошей у росіян на війну", — написав Єрмак. Саме так він прокоментував падіння світових цін на нафту.

Зазначимо, що нині барель російської Urals коштує близько $50. Натомість ще кілька місяців тому ціна трималась на рівні $70.

Зауважимо, що, за даними іноземних ЗМІ, нафта марки Brent подешевшала на понад 3% — наразі вона коштує $ 64 за барель. Крім того, американська WTI втратила 2,18% і коштує нині $ 60,64 за барель.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 7 квітня, глобальні фінансові ринки похитнулися. Це відбулося після того, як адміністрація лідера США Дональда Трампа запровадила торговельні мита.

Нагадаємо, що Трамп заявляв, що готовий дещо знизити митні тарифи. За його словами, це можливо за умови, якщо інші країни запропонують "феноменальні" умови в межах переговорів.