Как падение цен на нефть влияет на военный потенциал России, объяснил Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал падение цен на нефть в контексте войны РФ против Украины. Глава ОПУ объяснил, как падение цен на нефть влияет на возможности российской армии.

Соответствующий комментарий Ермак опубликовал в Telegram в понедельник, 7 апреля.

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Глава ОПУ отметил, что чем ниже будут цены на нефть, тем меньше у Кремля будет денег на ведение войны.

"Хорошо. Чем ниже цены на нефть, тем меньше будет денег у россиян на войну", — написал Ермак. Именно так он прокомментировал падение мировых цен на нефть.

Отметим, что сейчас баррель российской Urals стоит около $50. Тем временем еще несколько месяцев назад цена держалась на уровне $70.

Заметим, что, по данным иностранных СМИ, нефть марки Brent подешевела более чем на 3% — сейчас она стоит $64 64 за баррель. Кроме того, американская WTI потеряла 2,18% и стоит сейчас $60,64 за баррель.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Ранее мы сообщали, что сегодня, 7 апреля, глобальные финансовые рынки пошатнулись. Это произошло после того, как администрация лидера США Дональда Трампа ввела торговые пошлины.

Напомним, что Трамп заявлял, что готов несколько снизить таможенные тарифы. По его словам, это возможно при условии, если другие страны предложат "феноменальные" условия в рамках переговоров.