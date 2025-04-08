Єрмак втретє за час війни одягнув діловий костюм

Керівник ОПУ Андрій Єрмак у діловому костюмі під час зустрічі з прем'єром Бельгії. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 квітня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак втретє за час повномасштабної війни РФ проти України одягнув діловий костюм. У такому вигляді посадовець прийшов на зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE, яка відвідала брифінг з премʼєром Бельгії у вівторок, 8 квітня.

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Отже, 8 квітня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак з'явився на зустрічі з прем'єром Бельгії у діловому костюмі, що є рідкістю від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Адже зазвичай президент та представники його команди одягнені в мілітарному стилі.

Зауважимо, що це вже третій такий публічний вихід очільника ОПУ у костюмі.

Нагадаємо, що вперше Єрмак одягнув діловий костюм під час візиту української делегації до США. Вдруге глава Офісу Президента був помічений у костюмі під час переговорів з представниками США в Саудівській Аравії.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак у діловому костюмі під час зустрічі з прем'єром Бельгії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що сьогодні, 8 квітня, до столиці з офіційним візитом прибули прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, глава МЗС країни Махім Прево та очільник Міноборони Тео Франкен.

Зазначимо, що нещодавно Єрмак відреагував на падіння цін на нафту. Глава ОПУ розповів, як падіння цін на нафту впливає на військовий потенціал РФ.