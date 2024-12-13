Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ермак высказался о слухах об узурпации в Офисе Президента arrow

Ермак высказался о слухах об узурпации в Офисе Президента

13 декабря 2024 02:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Андрей Ермак отреагировал на слухи об узурпации власти в Офисе Президента Украины
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: vin.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Офис Президента Украины не имеет собственного влияния. Вся власть зависит от главы государства.

Об этом в интервью Вадиму Карпьяку в эфире Суспільного в четверг, 12 декабря, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Читайте также:

Как глава Офиса Президента комментирует слухи об узурпации власти

Ермак подчеркнул, что работу Офиса Президента следует оценивать не по чьим-то словам, а по результатам и фактам.

"Я готов подискутировать с кем-то, если кто-то считает, что Офис имеет какое-то супервлияние. Все это влияние — только влияние президента, потому что мы — его Офис, и я являюсь его менеджером. Я выполняю то, что мне поручает президент", — отметил глава Офиса Президента.

По его словам, Офис сейчас работает больше чем до полномасштабного вторжения, чтобы обеспечить Верховному Главнокомандующему всю необходимую техническую поддержку для реализации его полномочий.

"Мы должны давать экспертные аналитические выводы по всем вопросам, которые беспокоят президента и которые есть в наших полномочиях. И я счастлив, что никто в коллективе Офиса не считает это геройством. Все делают то, что должны делать", — подытожил Ермак.

Напомним, глава Офиса президента Украины заявил, что на данный момент никакого мирного плана от Дональда Трампа нет. Есть несколько мнений и позиций, но их только обсуждают.

Также мы сообщали, что Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с РФ . По его мнению, чтобы идти на такой шаг, нужно иметь больше оружия, приглашение в НАТО и гарантии безопасности.

Офис президента Андрей Ермак политики президент власть

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:25 В Молдове введут чрезвычайное положение — в чем причина

05:21 Рецепт из кулинарной книги Гарри Поттера — блины от миссис Уизли

05:05 Ветер будет сбивать с ног — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:46 Сколько Украина потратит ВВП на оборону — Генсек НАТО ответил

04:20 Французские ракеты SCALP для ВСУ — можно ли ими бить по РФ

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

03:40 Оккупанты ударили по Харькову — какие последствия атаки

Срочная новость

03:35 В воздух подняли бомбардировщики Ту-95МС — что известно

03:26 В "Азове" нужны люди, умеющие фотографировать — вакансия

Срочная новость

03:05 В Харькове "Шахед" попал в крышу пятиэтажки — подробности

03:00 Литва поможет подготовить инструкторов ВСУ — чему будут учить

05:25 В Молдове введут чрезвычайное положение — в чем причина

05:21 Рецепт из кулинарной книги Гарри Поттера — блины от миссис Уизли

05:05 Ветер будет сбивать с ног — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:46 Сколько Украина потратит ВВП на оборону — Генсек НАТО ответил

04:20 Французские ракеты SCALP для ВСУ — можно ли ими бить по РФ

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

03:40 Оккупанты ударили по Харькову — какие последствия атаки

Срочная новость

03:35 В воздух подняли бомбардировщики Ту-95МС — что известно

03:26 В "Азове" нужны люди, умеющие фотографировать — вакансия

Срочная новость

03:05 В Харькове "Шахед" попал в крышу пятиэтажки — подробности

03:00 Литва поможет подготовить инструкторов ВСУ — чему будут учить

Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК