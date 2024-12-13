Андрей Ермак отреагировал на слухи об узурпации власти в Офисе Президента Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: vin.gov.ua

Офис Президента Украины не имеет собственного влияния. Вся власть зависит от главы государства.

Об этом в интервью Вадиму Карпьяку в эфире Суспільного в четверг, 12 декабря, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Читайте также:

Как глава Офиса Президента комментирует слухи об узурпации власти

Ермак подчеркнул, что работу Офиса Президента следует оценивать не по чьим-то словам, а по результатам и фактам.

"Я готов подискутировать с кем-то, если кто-то считает, что Офис имеет какое-то супервлияние. Все это влияние — только влияние президента, потому что мы — его Офис, и я являюсь его менеджером. Я выполняю то, что мне поручает президент", — отметил глава Офиса Президента.

По его словам, Офис сейчас работает больше чем до полномасштабного вторжения, чтобы обеспечить Верховному Главнокомандующему всю необходимую техническую поддержку для реализации его полномочий.

"Мы должны давать экспертные аналитические выводы по всем вопросам, которые беспокоят президента и которые есть в наших полномочиях. И я счастлив, что никто в коллективе Офиса не считает это геройством. Все делают то, что должны делать", — подытожил Ермак.

Напомним, глава Офиса президента Украины заявил, что на данный момент никакого мирного плана от Дональда Трампа нет. Есть несколько мнений и позиций, но их только обсуждают.

Также мы сообщали, что Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с РФ . По его мнению, чтобы идти на такой шаг, нужно иметь больше оружия, приглашение в НАТО и гарантии безопасности.