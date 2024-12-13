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Єрмак висловився про чутки щодо узурпації в Офісі Президента

13 грудня 2024 02:15
Чекарьова Марія - редактор
Андрій Єрмак відреагував на чутки щодо узурпації влади в Офісі Президента України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: vin.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

Офіс Президента України не має власного впливу. Уся влада залежить від голови держави.

Про це в інтерв'ю Вадиму Карп'яку в ефірі Суспільного в четвер, 12 грудня, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Єрмак наголосив, що роботу Офісу Президента потрібно оцінювати не чиїмось словами, а за результатами та фактами. 

"Я готовий подискутувати з будь-ким, якщо хтось вважає, що Офіс має якийсь супервплив.Увесь цей вплив — тільки вплив президента, тому що ми — його Офіс, і я є його менеджером. Я виконую те, що мені доручає президент", — зазначив очільник Офісу Президента.

За його словами Офіс зараз працює більше ніж до повномасштабного вторгнення, аби забезпечити Верховному Головнокомандувачу всю необхідну технічну підтримку для реалізації його повноважень.

"Ми повинні надавати експертні аналітичні висновки з усіх питань, які турбують президента й які є в наших повноваженнях. І я щасливий від того, що ніхто в колективі Офісу не вважає це геройством. Усі роблять те, що повинні робити", — підсумував Єрмак.

Нагадаємо, очільник Офісу президента України заявив, що наразі жодного мирного плану від Дональда Трампа немає. Є кілька думок і позицій, але їх поки що лише обговорюють.

Також ми повідомляв, що Єрмак заявив про неготовність України до переговорів із РФ. На його думку, аби йти на такий крок потрібно мати більше зброї, запрошення до НАТО та гарантії безпеки.

Офіс президента Андрій Єрмак політики президент влада

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