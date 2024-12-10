Ермак отреагировал на выделение Украине 20 млрд грн из российских активов

Ермак отреагировал на выделение Украине кредита из активов РФ
Министерство финансов Соединенных Штатов выделило Украине 20 миллиардов долларов ссуды, использовав средства из замороженных российских активов. На то, чтобы достичь такого решения, ушло два с половиной года.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 10 декабря.
Кредит на 20 миллиардов долларов
Глава ОП отметил, что подобного результата удалось добиться благодаря работе санкционной группы Макфола-Ермака. Он добавил, что эта работа продолжалась 2,5 года.
"Все резервы Центрального банка России за рубежом должны оставаться замороженными с целью их возможной конфискации для использования в фонде восстановления Украины", — подчеркнул Ермак.
По словам Ермака, именно благодаря этой работе была достигнута получением кредита на 20 миллиардов долларов за счет замороженных активов РФ.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасности помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов. Поставят не только оружие.
Кроме того, США выделили Украине 825 миллионов долларов на экстренное энергетическое финансирование. Эти средства, в частности, будут направлены на усиление генерации и ремонт сетей.
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