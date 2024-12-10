Ермак отреагировал на выделение Украине 20 млрд грн из российских активов

Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Министерство финансов Соединенных Штатов выделило Украине 20 миллиардов долларов ссуды, использовав средства из замороженных российских активов. На то, чтобы достичь такого решения, ушло два с половиной года.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 10 декабря.

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Глава ОП отметил, что подобного результата удалось добиться благодаря работе санкционной группы Макфола-Ермака. Он добавил, что эта работа продолжалась 2,5 года.

"Все резервы Центрального банка России за рубежом должны оставаться замороженными с целью их возможной конфискации для использования в фонде восстановления Украины", — подчеркнул Ермак.

По словам Ермака, именно благодаря этой работе была достигнута получением кредита на 20 миллиардов долларов за счет замороженных активов РФ.

Сообщение Ермака. Фото: скриншот

Напомним, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете безопасности помощи Украине на общую сумму 988 миллионов долларов. Поставят не только оружие.

Кроме того, США выделили Украине 825 миллионов долларов на экстренное энергетическое финансирование. Эти средства, в частности, будут направлены на усиление генерации и ремонт сетей.