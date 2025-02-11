Ермак сообщил о возвращении четырех детей из российской оккупации

Ермак сообщил о возвращении в Украину детей из оккупации
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украину удалось вернуть еще четырех детей из российской оккупации. Это произошло в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.
Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram во вторник, 11 февраля.
Возвращение детей из российской оккупации
Ермак отметил, что каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления. По его словам, 17-летний юноша открыто противостоял русификации, демонстрируя несокрушимую преданность Украине, несмотря на угрозу жизни.
"15-летним двойняшкам благодаря мужеству и стойкости дедушки удалось избежать принудительного обучения в российских школах, пропитанных пропагандой. А над 10-летним мальчиком, который потерял родителей во время обстрела, нависла угроза оказаться в детском доме, однако его бабушке удалось спасти внука", — отметил руководитель ОП.
Ермак поблагодарил команду Save Ukraine за усилия в проведении спасательной миссии и их преданность делу возвращения украинских детей. Он отметил, что каждое такое возвращение — это шаг к восстановлению справедливости и возвращению надежды.
"Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не окажется в безопасности. Шаг за шагом выполняем задание Президента — вернуть всех детей домой, в Украину", — добавил Ермак.
Напомним, в Украине многодетные семьи могут воспользоваться рядом льгот, среди которых есть и помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Также Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник сообщил, что за рубежом находятся около 1,5 миллиона украинских детей до 18 лет.
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