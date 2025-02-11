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Ермак сообщил о возвращении в Украину детей из оккупации

11 февраля 2025 17:10
Аркадий Пастула - Редактор
Ермак сообщил о возвращении четырех детей из российской оккупации
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
Аркадий Пастула - Редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украину удалось вернуть еще четырех детей из российской оккупации. Это произошло в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram во вторник, 11 февраля.

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Ермак отметил, что каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления. По его словам, 17-летний юноша открыто противостоял русификации, демонстрируя несокрушимую преданность Украине, несмотря на угрозу жизни.

"15-летним двойняшкам благодаря мужеству и стойкости дедушки удалось избежать принудительного обучения в российских школах, пропитанных пропагандой. А над 10-летним мальчиком, который потерял родителей во время обстрела, нависла угроза оказаться в детском доме, однако его бабушке удалось спасти внука", — отметил руководитель ОП.

Ермак поблагодарил команду Save Ukraine за усилия в проведении спасательной миссии и их преданность делу возвращения украинских детей. Он отметил, что каждое такое возвращение — это шаг к восстановлению справедливости и возвращению надежды.

"Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не окажется в безопасности. Шаг за шагом выполняем задание Президента — вернуть всех детей домой, в Украину", — добавил Ермак.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в Украине многодетные семьи могут воспользоваться рядом льгот, среди которых есть и помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник сообщил, что за рубежом находятся около 1,5 миллиона украинских детей до 18 лет.

Офис президента Андрей Ермак дети Украина оккупация
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