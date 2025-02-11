Ермак сообщил о возвращении четырех детей из российской оккупации

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украину удалось вернуть еще четырех детей из российской оккупации. Это произошло в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram во вторник, 11 февраля.

Читайте также:

Возвращение детей из российской оккупации

Ермак отметил, что каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления. По его словам, 17-летний юноша открыто противостоял русификации, демонстрируя несокрушимую преданность Украине, несмотря на угрозу жизни.

"15-летним двойняшкам благодаря мужеству и стойкости дедушки удалось избежать принудительного обучения в российских школах, пропитанных пропагандой. А над 10-летним мальчиком, который потерял родителей во время обстрела, нависла угроза оказаться в детском доме, однако его бабушке удалось спасти внука", — отметил руководитель ОП.

Ермак поблагодарил команду Save Ukraine за усилия в проведении спасательной миссии и их преданность делу возвращения украинских детей. Он отметил, что каждое такое возвращение — это шаг к восстановлению справедливости и возвращению надежды.

"Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не окажется в безопасности. Шаг за шагом выполняем задание Президента — вернуть всех детей домой, в Украину", — добавил Ермак.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в Украине многодетные семьи могут воспользоваться рядом льгот, среди которых есть и помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник сообщил, что за рубежом находятся около 1,5 миллиона украинских детей до 18 лет.