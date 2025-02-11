Єрмак повідомив про повернення чотирьох дітей з російської окупації

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що до України вдалося повернути ще чотирьох дітей з російської окупації. Це відбулося в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у вівторок, 11 лютого.

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Єрмак наголосив, що кожна врятована дитина пережила власну історію спротиву. За його словами, 17-річний юнак відкрито протистояв русифікації, демонструючи незламну відданість Україні, попри загрозу життю.

"15-річним двійнятам завдяки мужності та стійкості дідуся вдалось уникнути примусового навчання в російських школах, просочених пропагандою. А над 10-річним хлопчиком, який втратив батьків під час обстрілу, нависла загроза опинитися в дитячому будинку, проте його бабусі вдалось врятувати онука", — зазначив керівник ОП.

Єрмак подякував команді Save Ukraine за зусилля у проведенні рятувальної місії та їхню відданість справі повернення українських дітей. Він наголосив, що кожне таке повернення — це крок до відновлення справедливості й повернення надії.

"Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не опиниться в безпеці. Крок за кроком виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей додому, в Україну", — додав Єрмак.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні багатодітні родини можуть скористатися низкою пільг, серед яких є й допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

Також Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник повідомив, що за кордоном перебувають близько 1,5 мільйона українських дітей до 18 років.