Єрмак повідомив про повернення чотирьох дітей з російської окупації

Єрмак повідомив про повернення в Україну дітей з окупації
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що до України вдалося повернути ще чотирьох дітей з російської окупації. Це відбулося в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у вівторок, 11 лютого.
Повернення дітей з російської окупації
Єрмак наголосив, що кожна врятована дитина пережила власну історію спротиву. За його словами, 17-річний юнак відкрито протистояв русифікації, демонструючи незламну відданість Україні, попри загрозу життю.
"15-річним двійнятам завдяки мужності та стійкості дідуся вдалось уникнути примусового навчання в російських школах, просочених пропагандою. А над 10-річним хлопчиком, який втратив батьків під час обстрілу, нависла загроза опинитися в дитячому будинку, проте його бабусі вдалось врятувати онука", — зазначив керівник ОП.
Єрмак подякував команді Save Ukraine за зусилля у проведенні рятувальної місії та їхню відданість справі повернення українських дітей. Він наголосив, що кожне таке повернення — це крок до відновлення справедливості й повернення надії.
"Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не опиниться в безпеці. Крок за кроком виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей додому, в Україну", — додав Єрмак.
Нагадаємо, в Україні багатодітні родини можуть скористатися низкою пільг, серед яких є й допомога на оплату житлово-комунальних послуг.
Також Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник повідомив, що за кордоном перебувають близько 1,5 мільйона українських дітей до 18 років.
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