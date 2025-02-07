Ермак поговорил с Китом Келлогом — главные темы диалога

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Они обсудили предстоящий визит спецпредставителя в Украину и ситуацию на поле боя.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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Разговор Ермака и Келлога

Как известно, Андрей Ермак и Кит Келлог обсудили предстоящий визит спецпредставителя в Украину, который является очень важным. Глава ОПУ отметил, что приоритетом для нашей страны является достижение справедливого и устойчивого мира.

Также речь шла о ситуации на фронте и вопросах безопасности гражданского населения Украины. Отдельное внимание уделили предстоящим встречам на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Ермак поблагодарил США за поддержку и помощь в борьбе с Россией.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, недавно "Єдині новини" со ссылкой на собственные источники сообщили, что Кит Келлог прибудет в Украину 20 февраля. Однако встречи представителей Украины с командой Трампа запланированы и раньше.

Также мы писали, что со спецпредставителем Трампа встретилась посол Украины в США Оксана Маркарова. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и ситуации с безопасностью.