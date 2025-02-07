Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Єрмак поговорив зі спецпредставником Трампа — головні теми arrow

Єрмак поговорив зі спецпредставником Трампа — головні теми

7 лютого 2025 09:09
Карина Приходько - Редактор
Єрмак поговорив з Кітом Келлогом — головні теми діалогу
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Вони обговорили майбутній візит спецпредставника в Україну та ситуацію на полі бою.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram в п'ятницю, 7 лютого.  

Читайте також:

Розмова Єрмака та Келлога

Як відомо, Андрій Єрмак і Кіт Келлог обговорили майбутній візит спецпредставника до України, який є дуже важливим. Очільник ОПУ наголосив, що пріоритетом для нашої країни є досягнення справедливого та стійкого миру.

Також ішлося про ситуацію на фронті й питання безпеки цивільного населення України. Окрему увагу приділили майбутнім зустрічам на Мюнхенській конференції з питань безпеки. 

Єрмак подякував США за підтримку та допомогу в боротьбі з Росією. 

розмова Єрмана та Келлога
Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, нещодавно "Єдині новини" з посиланням на власні джерела повідомили, що Кіт Келлог прибуде в Україну 20 лютого. Однак зустрічі представників України з командою Трампа заплановані й раніше. 

Також ми писали, що зі спецпредставником Трампа зустрілася посол України в США Оксана Маркарова. Сторони обговорили актуальні питання співпраці та безпекової ситуації. 

США Андрій Єрмак переговори війна в Україні Кіт Келлогг
Реклама
Реклама
Реклама