Єрмак поговорив з Кітом Келлогом — головні теми діалогу

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Вони обговорили майбутній візит спецпредставника в Україну та ситуацію на полі бою.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram в п'ятницю, 7 лютого.

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Як відомо, Андрій Єрмак і Кіт Келлог обговорили майбутній візит спецпредставника до України, який є дуже важливим. Очільник ОПУ наголосив, що пріоритетом для нашої країни є досягнення справедливого та стійкого миру.

Також ішлося про ситуацію на фронті й питання безпеки цивільного населення України. Окрему увагу приділили майбутнім зустрічам на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Єрмак подякував США за підтримку та допомогу в боротьбі з Росією.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, нещодавно "Єдині новини" з посиланням на власні джерела повідомили, що Кіт Келлог прибуде в Україну 20 лютого. Однак зустрічі представників України з командою Трампа заплановані й раніше.

Також ми писали, що зі спецпредставником Трампа зустрілася посол України в США Оксана Маркарова. Сторони обговорили актуальні питання співпраці та безпекової ситуації.