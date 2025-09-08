Ермак обсудил с Рубио ракетную атаку РФ на Кабмин

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио. Во время беседы Ермак проинформировал американского чиновника о постоянных атаках российских войск на украинские города, в том числе удары по жилым домам дронами и ракетами, которые уносят жизни гражданских, в том числе детей, и наносят значительные разрушения инфраструктуре.

Об этом он написал в Telegram.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Телефонный разговор Ермака и Марко Рубио

Впервые враг применил баллистическую ракету "Искандер" против здания правительства Украины. Кроме того, собеседники обсудили вопросы гарантий безопасности, оборонной поддержки для Украины, усиление санкций против России и координацию действий с международными партнерами.

Ермак подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин понимает только силу и не намерен прекращать войну, поэтому давление на Россию должно продолжаться.

"Устойчивый мир — наша цель, которой должны достичь", — отметил он.

Глава Офиса Президента поблагодарил за лидерство Президента США Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины, а также американский народ за поддержку и помощь. Отдельную благодарность он выразил государственному секретарю Марко Рубио за вклад в достижение справедливого мира.

Напомним, что посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова показала фото остатков "Искандера", который ударил по зданию Кабмина в ночь на 7 сентября. Боевая часть ракеты не разорвалась во время удара.

Одна из ракета 9М727, попала в здание Кабинета министров в ночь на 7 сентября, вызвав пожар на верхних этажах. Ее топливные баки загорелись, но боевая часть не взорвалась. Анализ обломков доказал, что речь идет о 9М727 — модификации ракеты 3М-14 "Калибр", адаптированной для наземного пуска.