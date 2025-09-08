Єрмак обговорив з Рубіо ракетну атаку РФ на Кабмін

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США та виконуючим обов’язки радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Під час бесіди Єрмак поінформував американського посадовця про постійні атаки російських військ на українські міста, у тому числі удари по житлових будинках дронами та ракетами, які забирають життя цивільних, у тому числі дітей, та завдають значних руйнувань інфраструктурі.

Про це він написав у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Єрмака. Фото: скриншот

Телефонна розмова Єрмака та Марко Рубіо

Вперше ворог застосував балістичну ракету "Іскандер" проти будівлі уряду України. Крім того, співрозмовники обговорили питання гарантій безпеки, оборонної підтримки для України, посилення санкцій проти Росії та координацію дій із міжнародними партнерами.

Єрмак підкреслив, що президент РФ Володимир Путін розуміє лише силу та не має наміру припиняти війну, тому тиск на Росію має продовжуватися.

"Стійкий мир — наша мета, якої маємо досягти", — зазначив він.

Голова Офісу Президента подякував за лідерство Президента США Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України, а також американському народу за підтримку та допомогу. Окрему вдячність він висловив державному секретарю Марко Рубіо за внесок у досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, що посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова показала фото залишків "Іскандера", який вдарив по будівлі Кабміну у ніч на 7 вересня. Бойова частина ракети не розірвалася під час удару.

Одна з ракета 9М727, влучила у будівлю Кабінету міністрів у ніч проти 7 вересня, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. Її паливні баки загорілися, але бойова частина не вибухнула. Аналіз уламків довів, що йдеться про 9М727 — модифікацію ракети 3М-14 "Калібр", адаптовану для наземного пуску.