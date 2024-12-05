Ермак назвал условие, при котором проведут выборы в Украине

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН

В Украине пока нет возможности провести справедливые демократические президентские выборы. Чтобы организовать выборы для граждан Украины, уехавших за границу, нужно приложить большие усилия и средства.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Андрей Ермак отметил, что нужно создать такие условия, чтобы все граждане Украины могли проголосовать на выборах. Речь идет и о военных, ныне защищающих страну на фронте, и о временно покинувших страну.

"Это очень большая работа для посольств, для консульств. Это действительно необходимо организовать, чтобы просто у одного человека был возможность пойти и проголосовать за следующего президента", — сказал Ермак.

Кроме того, это требует больших затрат, а страна и так привлекает большое количество денег на оборонные расходы.

В то же время Владимир Зеленский назвал условие, при котором в Украине смогут провести демократические независимые выборы.

"Президент сказал, что после справедливого мира мы будем готовы немедленно перейти к независимым демократическим выборам в нашей стране", - отметил Ермак.

Напомним, бывший заместитель председателя ЦИК объяснил, почему в Украине проводить выборы сейчас очень рискованный и опасный шаг.