Єрмак назвав умову, за якої проведуть вибори в Україні

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

В Україні наразі немає можливості провести справедливі демократичні президентські вибори. Щоб організувати вибори для громадян України, які виїхали за кордон, потрібно докласти великі зусилля та кошти.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак зауважив, що потрібно створити такі умови, аби всі громадяни України могли проголосувати на виборах. Йдеться і про військових, які нині захищають країну на фронті, і про людей, які тимчасово покинули країну.

"Це дуже велика робота для посольств, для консульств. Це дійсно необхідно організувати, щоб просто одна людина мала можливість піти і проголосувати за наступного президента", — сказав Єрмак.

Крім того, це потребує великих витрат, а країна і так залучає велику кількість грошей на оборонні витрати.

Водночас Володимир Зеленський назвав умову, за якої в Україні зможуть провести демократичні незалежні вибори.

"Президент сказав, що після справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до незалежних демократичних виборів у нашій країні", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, колишній заступник голови ЦВК пояснив, чому в Україні проводити вибори зараз є дуже ризикованим та небезпечним кроком.