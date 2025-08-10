Видео
Главная Новости дня Ермак анонсировал важную дипломатическую неделю для Украины

Ермак анонсировал важную дипломатическую неделю для Украины

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 16:29
Андрей Ермак сделал заявление после трехсторонней встречи в Великобритании
Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поделился результатами трехсторонней встречи Украины с представителями США и Европы в Великобритании. Он предупредил, что следующая неделя будет нести важные дипломатические решения.

Об этом глава Офиса Президента написал в своем Telegram в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Ермак сделал заявление после саммита в Британии

Вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым глава Офиса Президента после трехстороннего саммита в Великобритании провели еще одну встречу — с советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатаном Пауэлом.

Ермак поблагодарил британских партнеров за поддержку и подчеркнул важность следующей недели для Украины.

"Подытожили результаты вчерашней многосторонней встречи советников, определили следующие шаги. Впереди — важная дипломатическая неделя. Искренне благодарен своему личному другу и настоящему стороннику Украины Джонатану Пауэлу, министру иностранных дел Дэвиду Лами и их командам за чрезвычайно эффективную организацию визита. Также благодарю Премьер-министра Кира Стармера и народ Великобритании за неизменную поддержку нашего государства", — написал Ермак.

Андрій Єрмак зробив заяву
Заявление Андрея Ермака. Фото: скриншот Telegram

Напомним, накануне в Великобритании состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, Европы и США, во время которой они согласовывали общую стратегию для будущих переговоров с Россией.

На фоне требования РФ передать ей территории четырех областей Украины и Крым лидеры ЕС выступили с главными условиями для дальнейших переговоров.

Между тем стало известно, планируется ли участие Владимира Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске.

Андрей Ермак переговоры саммит война в Украине встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
