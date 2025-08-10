Андрей Ермак сделал заявление после трехсторонней встречи в Великобритании

Ермак анонсировал важную дипломатическую неделю для Украины
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поделился результатами трехсторонней встречи Украины с представителями США и Европы в Великобритании. Он предупредил, что следующая неделя будет нести важные дипломатические решения.
Об этом глава Офиса Президента написал в своем Telegram в воскресенье, 10 августа.
Ермак сделал заявление после саммита в Британии
Вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым глава Офиса Президента после трехстороннего саммита в Великобритании провели еще одну встречу — с советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатаном Пауэлом.
Ермак поблагодарил британских партнеров за поддержку и подчеркнул важность следующей недели для Украины.
"Подытожили результаты вчерашней многосторонней встречи советников, определили следующие шаги. Впереди — важная дипломатическая неделя. Искренне благодарен своему личному другу и настоящему стороннику Украины Джонатану Пауэлу, министру иностранных дел Дэвиду Лами и их командам за чрезвычайно эффективную организацию визита. Также благодарю Премьер-министра Кира Стармера и народ Великобритании за неизменную поддержку нашего государства", — написал Ермак.
Напомним, накануне в Великобритании состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, Европы и США, во время которой они согласовывали общую стратегию для будущих переговоров с Россией.
На фоне требования РФ передать ей территории четырех областей Украины и Крым лидеры ЕС выступили с главными условиями для дальнейших переговоров.
Между тем стало известно, планируется ли участие Владимира Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске.
